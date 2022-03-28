Отправлено: - 18:04

serg kost:

Вот когда Казахстан отвяжется от доллара и евро, тогда и не будет Запад экспортировать свою инфляцию к нам. А то что же получается? Мы зарабатываем своим

Цитата:Мы не зарабатываем и доллар ни причем.Мы по дешевке распродали газ, нефть и руды с углем.Дело не в долларе или рубле.Дело во внутренней экономике..