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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9686
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:04
#16
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Цитата:
serg kost:
Вот когда Казахстан отвяжется от доллара и евро, тогда и не будет Запад экспортировать свою инфляцию к нам. А то что же получается? Мы зарабатываем своим

Мы не зарабатываем и доллар ни причем.
Мы по дешевке распродали газ, нефть и руды с углем.
Дело не в долларе или рубле.
Дело во внутренней экономике..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1080
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:23
#17
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А за какую валюту мы продаём нефть и газ, зерно и удобрения, уголь и медь, уран и свинец?
Доллар при чём, и даже очень при чём.
США добавляет ничем не обеспеченные нолики в компьютере, и получает за это все необходимые ресурсы.
А когда избыток денег, пусть и виртуальных, и недостаток товара, то и происходит инфляция этих самых денег.
Вот, к примеру, поднимется средняя зарплата в стране до миллиона в месяц, и сколько тогда будет стоить квадратный метр жилья?
Или аренда квартиры, булка хлеба, литр бензина.
Нужно отвязываться от доллара и евро. Тогда Нацбанк напечатает столько тенге, сколько нужно стране.
А сейчас США печатают столько, сколько нужно им, без учёта интересов других стран.
У них интерес - накормить себя, и подешевле.
Но ведь это же не наш интерес?!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9686
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:27
#18
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Цитата:
serg kost:
Нужно отвязываться от доллара и евро. Т

Казахстанский тенге чем то обеспечен?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9686
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:28
#19
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Перейдут на рубли, просто немного подорожают цены для конечных потребителей и все.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9686
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.03.22 - 18:44
#20
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Цитата:
serg kost:
но и переход в торговле на рубли, и невмешательство

Без того, чтобы не сравнивать с землей города с жителями, разве отказаться от доллара не могли?
Это стоит горя убитых матерей, оплакивающих своих детей, даже если это украинцы по национальности?
Может на рубль можно было бы перейти как то по другому?
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