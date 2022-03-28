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≡ Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43889
Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 17:57
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Страница нового главы областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА была создана сегодня, 28 марта. На ней он уже опубликовал два поста. Первый пост - знакомство с горожанами. В нем же он призвал жителей делится предложениями и задавать вопросы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9686
Re: Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
Отправлено: 28.03.22 - 17:57
#1
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Вообще у нас какое то наплевательское отношение к информации.
Госслужащие не должны красоваться в иностранном инстаграмме, по примеру российского Росграмма, мы должны создать Казахграмм..
Может Казахлитр..
Кому как..
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