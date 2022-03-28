Отправлено: - 17:57

Страница нового главы областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА была создана сегодня, 28 марта. На ней он уже опубликовал два поста. Первый пост - знакомство с горожанами. В нем же он призвал жителей делится предложениями и задавать вопросы.