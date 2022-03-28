Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проезд под мостом "ПЧСТР" закрыли на время паводка в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43889
Проезд под мостом "ПЧСТР" закрыли на время паводка в Костанае
Отправлено: 28.03.22 - 17:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 28 марта, сообщил отдел ЖКХ областного центра в своем Instagram. Такое решение было принято для безопасности проезжающих этой дорогой автомобилей.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9686
Re: Проезд под мостом "ПЧСТР" закрыли на время паводка...
Отправлено: 28.03.22 - 17:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, что мне приходила информация, что брать там хату из за дорог и пробок не рекомендуется..
Вот и не взял..
И доволен..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS