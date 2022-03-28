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«Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце концов решить» - аким города
«Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце концов решить» - аким города
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