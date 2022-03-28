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≡ «Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце концов решить» - аким города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43883
«Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце концов решить» - аким города
Отправлено: 28.03.22 - 14:24
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В областном центре в зоне возможного подтопления находится 604 дома с населением около 2 500 человек. Такие данные были приведены сегодня, 28 марта, на аппаратном совещании в городском акимате. Многие пребывают в зонах риска даже не годами, а десятилетиями. Но есть и новички.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9675
Re: «Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце...
Отправлено: 28.03.22 - 14:24
#1
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Интересно, мост на плазу топит или что то сделали
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8389
Re: «Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце...
Отправлено: 28.03.22 - 14:41
#2
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Цитата:
обращение к председателям ПКСК, ОСИ. Тоже касается предпаводковой ситуации. - Содержание в надлежащем состоянии внутридворовых территорий напрямую входит в ваши функции

Только некоторые председатели не торопятся чистить ото льда проезды во дворах. В нашем за эту зиму только ОДИН раз ... в декабре слегка чистили после снегопада. Зачем тратить деньги на это, когда можно проспонсировать празднование Наурыза по указке акимата, а в июле вообще пкск должны исчезнуть.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
778
Re: «Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце...
Отправлено: 28.03.22 - 15:26
#3
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Построить арыки, чтобы вода сразу же стекала в них,из арыков в колодца канализационных труб. Если нет опыта, пригласить людей из Алматы, Шымкента, где есть такие сооружения :). Пусть по наклону делают стек воды, чтобы не стояла на дороге
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9675
«Вопросы по зонам паводкового риска в Костанае надо в конце концов решить» - аким города
Отправлено: 28.03.22 - 15:33
#4
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Цитата:
yudjin:
июле вообще пкск должны исчезнуть.

А где я читал, что возможно они останутся, если ОСИ себя пока не зарекомендовало с лучшей стороны, тут или нет, не помню.
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