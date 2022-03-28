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обращение к председателям ПКСК, ОСИ. Тоже касается предпаводковой ситуации. - Содержание в надлежащем состоянии внутридворовых территорий напрямую входит в ваши функции

Цитата:Только некоторые председатели не торопятся чистить ото льда проезды во дворах. В нашем за эту зиму только ОДИН раз ... в декабре слегка чистили после снегопада. Зачем тратить деньги на это, когда можно проспонсировать празднование Наурыза по указке акимата, а в июле вообще пкск должны исчезнуть.