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≡ В Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43883
В Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков
Отправлено: 28.03.22 - 14:34
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В Казахстане планируют смягчить наказание за немедицинское употребление наркотиков. Предлагается привлекать граждан, употребляющих и хранящих наркотики в малых количествах, не к уголовной, а к административной ответственности.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9675
Re: В Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за...
Отправлено: 28.03.22 - 14:34
#1
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Хороший звоночек..
Все таки ойропейские правила..
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
964
Re: В Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за...
Отправлено: 28.03.22 - 15:05
#2
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главное не писать восторженных комментариев, чтобы не заподозриться 8-)
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