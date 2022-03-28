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≡ Четыре человека погибли в пожаре в частном доме в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43883
Четыре человека погибли в пожаре в частном доме в Костанае
Отправлено: 28.03.22 - 14:27
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Несчастный случай, унесший четыре жизни, в том числе двух детей, произошел вчера, 27 марта, около 14.00 в 2-этажном частном жилом доме по ул. Тобольской. Костанайцы распространяют в соцсетях сообщения матери погибших девочек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9675
Re: Четыре человека погибли в пожаре в частном доме в Костанае
Отправлено: 28.03.22 - 14:27
#1
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Раньше там район хотели развить, да что то не получилось, так и остались стоять эти огромные дома без толку..
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