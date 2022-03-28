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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15975
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 10:39
#7036
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Германия, где думаете рубли брать на покупку российского газа?))
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
926
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 10:51
#7037
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Цитата:
maxsaf:
где думаете рубли брать

Ну этой бумаги то полно)) Это же для электората ОРТ и РТР громко заявили,а в чём проблема сделать конвертацию? Хоть за фунтики ты этот газ продавай.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2741
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 11:11
#7038
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Цитата:
maxsaf:
Германия, где думаете рубли брать на покупку российского газа?


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 11:14
#7039
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Цитата:
maxsaf:

Два-три месяца похорохорятся, на сшанский СПГ покивают, а после окончания зачистки Украины начнут санкции отменять. Ибо подготовка к зиме начнётся. Подземные хранилища надо будет заполнять. Придётся рубли зарабатывать - продавать России всё, что ей нужно будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15975
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.03.22 - 12:12
#7040
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Цитата:
Сабыр:
в чём проблема сделать конвертацию?

Ну без свифта это не так просто ;-)
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