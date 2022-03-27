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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 706 из 706«1...704705706
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 16:46
#10576
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Для тех, кто смотрит самые правдивые украинские СМИ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 16:52
#10577
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Алиса, большой огромный Привет!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 16:53
#10578
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А, ну да, завтра же понедельник! Надо срочно наклепать нарушений!
ПыСы. Плевать я хотел на все эти звания.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 16:54
#10579
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На Фасебуке месяц зависал, до сих пор по сотне сообщений в день приходит, а то и больше.
Ну там нравится, не нравится.
Всего одно предупреждение, за сарказьм.
Там не знают что это такое..
Помню года два назад банили за лгбт на месяц, и неуважение к Омерике..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 22:17
#10580
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Марик, сто лет сто зим, когда от звонка до звонка, как чесный пацан, вышел на свободу с чистой совестью?
Я вижу в тебе накопилась всякого, ажно фонтан твой не раскрыть, пока полноценного не получишь, неугомонишься?
:lol:
Цитата:
111:
Помню года два назад банили за лгбт на месяц

Ну это же ненормально! Мужики должны любить бап, хотя бы кухарок, зад оной который ты тут вылаживаешь на общее обозрение.
А иначе беспорядок получится!
:lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 22:28
#10581
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Цитата:
Don Julio:
Мужики должны любить бап, хотя бы кухарок, зад оной который ты тут вылаживаешь на общее обозрение.


Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 23:25
#10582
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Цитата:
Don Julio:

Почему-то не освещяно это событие на страницах НГ, до сих пор незаслуженно.Ну же не в народных же новостях оно должно публиковаться, или где!?
А ты кто такой, чтобы указывать редакции, что и где печатать?! Ещё не всё напечатали от одиозных пользователей, ещё не все высказали "своё мнение". Зачем всем знать что-то там о президенте?!
ПыСы. Надеюсь, этот коммент не сочтут за нарушение?! Ведь я здесь себе позволил:
1. Личное обращение.
2.Публично обсудил действия редакции.
ПыПыСы. Очень удивлюсь, если не удалят.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.03.22 - 23:53
#10583
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Цитата:
Kairat stayer:
У вас страну уже покинули около 50-70 тысяч айтишников.


Я вот в айтишной конторе работаю, у нас в ней почти 800 человек. Пока не слышал, что кто-то уволился, а у нас такие вещи скрыть трудно. Как объяснишь, аналитик?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1930
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.03.22 - 03:13
#10584
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Цитата:
dvb:

Просто некоторые очень радуются, если у соседа проблемы, пусть даже незначительные. Вот, например, Байден очень рад, что Россию, якобы, покинули 50-70 тысяч айтишников. И почему-то молчит о количестве покинувших Казахстан специалистов не только в IT-сфере, но также преподавателей, строителей, врачей.Наверное, здесь радоваться особо нечему.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.03.22 - 08:21
#10585
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Цитата:
dvb:
Я вот в айтишной конторе работаю, у нас в ней почти 800 человек. Пока не слышал, что кто-то уволился, а у нас такие вещи скрыть трудно. Как объяснишь, аналитик?


У вас фейки не распространяют, много источников об этом сообщают. Так, со слов главы РАЭК Сергей Плуготаренко, который заявил на заседании «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме, что в первой волне уже уехали 50-70 тысяч человек. Вторую волну сдерживают дорогие билеты и жильё, отсутствие финансовой связности в связи с трудностями по переводу денег за границу, а также предполагаемое негативное отношение к россиянам. Тем не менее, в ассоциации всё равно ожидают, что в апреле страну покинут 70-100 тысяч человек, и это только IT-специалисты, сказал Плуготаренко.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.03.22 - 09:51
#10586
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
рад, что Россию, якобы, покинули 50-70 тысяч айтишников.


Цитата:
Kairat stayer:
Так, со слов главы РАЭК Сергей Плуготаренко, который заявил на заседании «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме...


Да уж, якобы. Депутатам в Госдуме никто же лапшу вешать не будет. Тем более Закон о фейках работает, сразу на чистую воду выведут.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.03.22 - 10:01
#10587
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И почему-то молчит о количестве покинувших Казахстан специалистов не только в IT-сфере, но также преподавателей, строителей, врачей.Наверное, здесь радоваться особо нечему.


Нас пока санкциями не продавливают, кто выехал их выбор. В части касающейся трудовых мигрантов в ЕАЭС рабочая сила свободно передвигается, прописано в нормативных документах. Если будет у нас спрос на отдельные востребованные специальности, значит с других стран союза приедут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.03.22 - 10:32
#10588
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Цитата:
Kairat stayer:
Если будет у нас спрос на отдельные востребованные специальности, значит с других стран союза приедут.

Президент Токаев сказал, что сделает из молодых казахов - технарей. Так что спрос своими спецами закроете ;-)
Пруф

[Исправлено: maxsaf, 28.03.2022 - 10:35]
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2861
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.03.22 - 10:55
#10589
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Цитата:
maxsaf:
Президент Токаев сказал, что сделает из молодых казахов - технарей. Так что спрос своими спецами закроете


Пока не закрываем, супруга дистанционно консультантом в одной фирме находящейся в Нур-Султане работает. Так там программисты из России и Украины работают, есть спрос, временно работают.
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