Отправлено: - 08:21

dvb:

Я вот в айтишной конторе работаю, у нас в ней почти 800 человек. Пока не слышал, что кто-то уволился, а у нас такие вещи скрыть трудно. Как объяснишь, аналитик?

Цитата:У вас фейки не распространяют, много источников об этом сообщают. Так, со слов главы РАЭК Сергей Плуготаренко, который заявил на заседании «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме, что в первой волне уже уехали 50-70 тысяч человек. Вторую волну сдерживают дорогие билеты и жильё, отсутствие финансовой связности в связи с трудностями по переводу денег за границу, а также предполагаемое негативное отношение к россиянам. Тем не менее, в ассоциации всё равно ожидают, что в апреле страну покинут 70-100 тысяч человек, и это только IT-специалисты, сказал Плуготаренко.Подробнее здесь: