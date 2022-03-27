На Фасебуке месяц зависал, до сих пор по сотне сообщений в день приходит, а то и больше. Ну там нравится, не нравится. Всего одно предупреждение, за сарказьм. Там не знают что это такое.. Помню года два назад банили за лгбт на месяц, и неуважение к Омерике..
Марик, сто лет сто зим, когда от звонка до звонка, как чесный пацан, вышел на свободу с чистой совестью? Я вижу в тебе накопилась всякого, ажно фонтан твой не раскрыть, пока полноценного не получишь, неугомонишься?
Цитата:
111: Помню года два назад банили за лгбт на месяц
Ну это же ненормально! Мужики должны любить бап, хотя бы кухарок, зад оной который ты тут вылаживаешь на общее обозрение. А иначе беспорядок получится!
Почему-то не освещяно это событие на страницах НГ, до сих пор незаслуженно.Ну же не в народных же новостях оно должно публиковаться, или где!? А ты кто такой, чтобы указывать редакции, что и где печатать?! Ещё не всё напечатали от одиозных пользователей, ещё не все высказали "своё мнение". Зачем всем знать что-то там о президенте?! ПыСы. Надеюсь, этот коммент не сочтут за нарушение?! Ведь я здесь себе позволил: 1. Личное обращение. 2.Публично обсудил действия редакции. ПыПыСы. Очень удивлюсь, если не удалят.
Просто некоторые очень радуются, если у соседа проблемы, пусть даже незначительные. Вот, например, Байден очень рад, что Россию, якобы, покинули 50-70 тысяч айтишников. И почему-то молчит о количестве покинувших Казахстан специалистов не только в IT-сфере, но также преподавателей, строителей, врачей.Наверное, здесь радоваться особо нечему.
dvb: Я вот в айтишной конторе работаю, у нас в ней почти 800 человек. Пока не слышал, что кто-то уволился, а у нас такие вещи скрыть трудно. Как объяснишь, аналитик?
У вас фейки не распространяют, много источников об этом сообщают. Так, со слов главы РАЭК Сергей Плуготаренко, который заявил на заседании «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме, что в первой волне уже уехали 50-70 тысяч человек. Вторую волну сдерживают дорогие билеты и жильё, отсутствие финансовой связности в связи с трудностями по переводу денег за границу, а также предполагаемое негативное отношение к россиянам. Тем не менее, в ассоциации всё равно ожидают, что в апреле страну покинут 70-100 тысяч человек, и это только IT-специалисты, сказал Плуготаренко.
Уже не ваш земляк: И почему-то молчит о количестве покинувших Казахстан специалистов не только в IT-сфере, но также преподавателей, строителей, врачей.Наверное, здесь радоваться особо нечему.
Нас пока санкциями не продавливают, кто выехал их выбор. В части касающейся трудовых мигрантов в ЕАЭС рабочая сила свободно передвигается, прописано в нормативных документах. Если будет у нас спрос на отдельные востребованные специальности, значит с других стран союза приедут.
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