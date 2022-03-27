Отправлено: - 18:38

Гога:

Так тут и фейсбук забанили .

Цитата:Там вообще делать нечего.У нас фасебук многое позволяет нацикам, говори что хочешь против некоторого народа, желай смерти, и тд..Правильно что закрыли.Мне до сих пор пишут проклятья и желают умереть, ну я там к слову защищаю позицию союзника..Вот так вот эту крень развели в фасебуке..