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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 469 из 469«1...467468469
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:31
#7021
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Цитата:
Гога:
Марик , не переборщи с

Все по делу.
А это алекса земляк?

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24546
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:47
#7022
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Цитата:
Гога:
а то снова 8-) :-o

Я тут - модератор... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:48
#7023
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Цитата:
Гога:
Марик , не переборщи

Я думал это дракоша мне сказал
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 18:05
#7024
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Цитата:
drakon:
Я тут - модератор...

---Нисколько не хотел умалить Ваше главенство здесь !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 18:07
#7025
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Цитата:
111:
А это алекса земляк?

---Да . Но я не могу войти в Инсту - здесь он заблокирован :-x
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 18:11
#7026
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Цитата:
Гога:
Но я не могу войти в Инсту - здесь он заблокирован

Вот те на..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 18:33
#7027
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Цитата:
111:
Вот те на..

---Так тут и фейсбук забанили . И Мeta - правда Вацап работает .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 18:34
#7028
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Я вчера по телевизору видел . Сегодня на Ютубе пересмотрел .
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 18:38
#7029
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Цитата:
Гога:
Так тут и фейсбук забанили .

Там вообще делать нечего.
У нас фасебук многое позволяет нацикам, говори что хочешь против некоторого народа, желай смерти, и тд..
Правильно что закрыли.
Мне до сих пор пишут проклятья и желают умереть, ну я там к слову защищаю позицию союзника..
Вот так вот эту крень развели в фасебуке..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 19:25
#7030
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Идем кормить голубей..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 19:29
#7031
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Правда за целый день голуби уже обожрались, такие толстые и вялые..

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2739
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 19:33
#7032
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Цитата:
drakon:
Тест

В IMGBB загружаете фото, выбираете ВВ-код среднего размера со ссылкой, наводите курсор на ссылку, справа возникает окно "копировать". Скопированное просто вставляете в свой текст на форуме (без "деревца" для вставки изображений). Вуаля!
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 19:36
#7033
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Вечерняя прогулка..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 19:39
#7034
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Еще что то..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 19:48
#7035
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Почти дошли..

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