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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 468 из 469«1...466467468469»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:26
#7006
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О, таноми на модерации..
Не каждый год это видишь..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2738
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:39
#7007
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Цитата:
111:
квартиру сегодня освобождают в Костанае


Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:47
#7008
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Цитата:
Козлов я:

Я студию в Костанае опять переделал в обычную хрущевку, студия в однушке непрактично, но в 90х была модна
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24546
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:55
#7009
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Цитата:
таноми52:
Вик, Барбара, наверное, уже урожай какой-нибудь зелени снимает,

Да, петрушка, стрелки чеснока уже есть... :lol: :oops:
Фотки выставить, не могу. Хостинги - пишут.
Временно - недоступен... :lol: :-o
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 16:01
#7010
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Цитата:
drakon:
Временно - недоступен...

А, у вас наверно российские отключили, а этот, с которого Козлов скидывает, должен же работать
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 16:02
#7011
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вот

Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 16:05
#7012
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Да и этот иностранный вроде, у вас должен работать, с которого я скидываю

Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 16:05
#7013
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Кого то надо попросить у вас, электрона, чтоб попробовал
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 16:21
#7014
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Цитата:
111:

---IMGBB - прекрасно работает .
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 16:22
#7015
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Цитата:
Гога:
IMGBB - прекрасно работает

Что то попробовал с нее, там ссылка получалась, а так смотрю, скидывает Козлов нормально
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:00
#7016
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Вспомним.
Август 2018.
Моя тогда еще молодая жена..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:04
#7017
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Тот же август.
Та же женщина...

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24546
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:09
#7018
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Тест :lol:

[Исправлено: drakon, 27.03.2022 - 17:11]
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:12
#7019
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Вспомним лето..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4634
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 17:23
#7020
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Цитата:
111:

---Марик , не переборщи с фото , а то снова 8-) :-o
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Страница 468 из 469«1...466467468469»
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