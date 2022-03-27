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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 467 из 468«1...465466467468»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 13:35
#6991
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Дракоша привет, спасибо что не давал заплесневеть..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 13:36
#6992
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Дракоша привет, спасибо что не давал заплесневеть..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 13:37
#6993
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Блин, два подряд наверно прошло, ну ничего, если человек хороший..
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:01
#6994
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Не нашел сахар..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2946
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:06
#6995
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Цитата:
111:
Не нашел


Что там у вас на первое, второе и третье!! :-P Десерт не забудьте. :lol:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:07
#6996
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Очередь на качели около акимата.
Говорят они окрыляют будущих чиновников..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:08
#6997
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Цитата:
ACROS:
Что там у вас на первое, второе и третье!! Десерт не забудьте.

Пока с картинками не освоился, да и модерация, вдруг не то отправишь
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:16
#6998
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Кухарка моя вот на Наурыз готовила..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:20
#6999
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Моя таких взяла три штуки, красный желтый и еще какой то, цвет один и они оказывается уличные..
Придется выкидывать что ли..
Или во двор пересаживать..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:24
#7000
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Взяли свининый или как его там, шашлык на Наурызе, нашему понравилось..
Прям на улице и ел..

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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:49
#7001
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Что то не вижу моих старых друзей, точнее старого и молодого, алекса и абайку..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24543
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 14:57
#7002
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Цитата:
111:
точнее старого и молодого, алекса и абайку..

Абайка, изредка - заходит.
Алекс, тебя - заменил. Читатель... :lol: ;-)
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:05
#7003
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Цитата:
drakon:
Абайка, изредка - заходит. Алекс, тебя - заменил. Читатель...

Абайка работает наверно, а алекс то чего, опять свое несогласие высказывал..
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* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9640
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:09
#7004
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Сегодня прекрасный солнечный день, куда бы сходить..
Блин, и квартиру сегодня освобождают в Костанае, наверно батрачить придется..

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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2906
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 15:25
#7005
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