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≡ Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43879
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
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Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12206
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 12:09
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12206
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 12:27
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1893
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 13:12
#32
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15971
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 10:20
#33
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Цитата:
maxsaf:
Вот тут у меня сомнения. Больше насчет топлива и грузоперевозок. Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?

Желтые жилеты уже начали: демонстрации, митинги, мосты жгут.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1923
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:46
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Зато население реагирует очень быстро,за 2-3 часа могут разобрать месячный запас гречки,сахара,риса ,набережных челнов.

Что это было?!
ПыСы. Как изящно ты туалетную бумагу назвал, попутно опустив город.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1923
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:48
#35
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Цитата:
serg kost:
Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.

Конечно, так можно сидеть, ведь
Цитата:
serg kost:
Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1923
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:50
#36
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Цитата:
maxsaf:
Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?

Да вы, батенька, провокатор! Зачем политизировать?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1923
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:57
#37
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Цитата:
Добринцофф:
В России ввели ограничение 2кг на продажу сахара в одни руки,

Врёшь! 5 кило.Был 24-25 февраля в Оренбурге, там сахар и соль лежат свободно, а вот в Самаре полки с сахаром и солью пустые.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
244
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 12:03
#38
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...
ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело из-за дефицита сахара. «В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос»
...
Не удивлюсь, если у нас наблюдается такая же история...

[Исправлено: Skeptic, 27.03.2022 - 12:03]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1476
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 12:14
#39
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Цитата:
Skeptic:

У нас наблюдается наведение тени на плетень. Сахар лежит спокойно на полках, расфасован по 1 и 2 кг. Как сказала кассир, берите сколько надо.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
244
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 12:20
#40
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Цитата:
КГСПС:
берите сколько надо

:-) Уже хорошо. Я сахар не покупаю. Мне нельзя. :-)
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