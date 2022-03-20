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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
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Я робот(Пользователи)
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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 20.03.22 - 14:50
Казахстанские психологи рассказали, что вызывает у людей желание закупать большие запасы популярных продуктов. Райса Байдалиева отмечает, что люди начали закупать именно сахар, потому что это базовый продукт для категории населения, которая чаще всего оказывается в группе риска.
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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 12:09
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
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- 12206
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 12:27
Комментарий удален модератором.
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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 23.03.22 - 13:12
Комментарий удален модератором.
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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 10:20
Цитата:
Желтые жилеты уже начали: демонстрации, митинги, мосты жгут.
maxsaf:
Вот тут у меня сомнения. Больше насчет топлива и грузоперевозок. Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
Вот тут у меня сомнения. Больше насчет топлива и грузоперевозок. Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
Желтые жилеты уже начали: демонстрации, митинги, мосты жгут.
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:46
Цитата:
Что это было?!
ПыСы. Как изящно ты туалетную бумагу назвал, попутно опустив город.
Добринцофф:
Зато население реагирует очень быстро,за 2-3 часа могут разобрать месячный запас гречки,сахара,риса ,набережных челнов.
Зато население реагирует очень быстро,за 2-3 часа могут разобрать месячный запас гречки,сахара,риса ,набережных челнов.
Что это было?!
ПыСы. Как изящно ты туалетную бумагу назвал, попутно опустив город.
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:48
Цитата:
Конечно, так можно сидеть, ведь
Цитата:
serg kost:
Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.
Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.
Конечно, так можно сидеть, ведь
Цитата:
serg kost:
Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.
Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:50
Цитата:
Да вы, батенька, провокатор! Зачем политизировать?!
maxsaf:
Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
Прям любопытно, кто первый начнет бунт: в Европе желтые жилеты или в Америке БЛМы?
Да вы, батенька, провокатор! Зачем политизировать?!
Re: Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что...
Отправлено: 27.03.22 - 10:57
Цитата:
Врёшь! 5 кило.Был 24-25 февраля в Оренбурге, там сахар и соль лежат свободно, а вот в Самаре полки с сахаром и солью пустые.
Добринцофф:
В России ввели ограничение 2кг на продажу сахара в одни руки,
В России ввели ограничение 2кг на продажу сахара в одни руки,
Врёшь! 5 кило.Был 24-25 февраля в Оренбурге, там сахар и соль лежат свободно, а вот в Самаре полки с сахаром и солью пустые.
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 12:03
...
ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело из-за дефицита сахара. «В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос»
...
Не удивлюсь, если у нас наблюдается такая же история...
[Исправлено: Skeptic, 27.03.2022 - 12:03]
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Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 12:14
Цитата:
У нас наблюдается наведение тени на плетень. Сахар лежит спокойно на полках, расфасован по 1 и 2 кг. Как сказала кассир, берите сколько надо.
Skeptic:
У нас наблюдается наведение тени на плетень. Сахар лежит спокойно на полках, расфасован по 1 и 2 кг. Как сказала кассир, берите сколько надо.
Сахарная паника. Казахстанские психологи рассказали, что могло вызвать ажиотаж
Отправлено: 27.03.22 - 12:20
Цитата:
Уже хорошо. Я сахар не покупаю. Мне нельзя.
КГСПС:
берите сколько надо
берите сколько надо
Уже хорошо. Я сахар не покупаю. Мне нельзя.
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