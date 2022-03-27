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≡ Как будут создаваться новые области Казахстана, рассказали в Миннацэкономики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43879
Как будут создаваться новые области Казахстана, рассказали в Миннацэкономики
Отправлено: 27.03.22 - 08:47
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В социальных сетях появились несколько вариантов предполагаемых разделений на области в стране. В Министерстве национальной экономики рассказали, как будут создаваться новые области Казахстана.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2945
Re: Как будут создаваться новые области Казахстана, рассказали в...
Отправлено: 27.03.22 - 08:47
#1
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То есть это выходит: - нисколько не продуманное , а спонтанное решение.

По принципу: - ввязаться, Чапай потом думать будет.

Никто и не знает: - во сколько это всё обойдётся ?? И нужно ли это ??

И насколько это ЭКОНОМИЧЕСКИ обосновано ??

Вот если бы это вынесли на предварительное ВСЕНАРОДНОЕ обсуждение и просчитали ВСЕМ миром и потом закрепили РЕФЕРЕНДУМОМ - ведь из-за территориальных изменении - надо делать ПОПРАВКИ в Конституцию - как было бы здорово.

Единственное что я знаю и сильно в этом догадываюсь: - это же сколько будущих денег УКРАДУТ !!

У Антикора никогда не будет безработицы!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
244
Re: Как будут создаваться новые области Казахстана, рассказали в...
Отправлено: 27.03.22 - 10:58
#2
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Единственная "причина" и "обоснование" этих телодвижений - необходимость пристроить "сокращённых" чиновников. Всё остальное - пустые слова.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
244
Re: Как будут создаваться новые области Казахстана, рассказали в...
Отправлено: 27.03.22 - 12:19
#3
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Полюбопытствовал...
Украина. Население на 2020 год - 44 млн человек. Областей - 24.
44млн/24=1.833млн - население области
Белоруссия. Население - 9,4млн. Областей - 6(+1 Минск).
9,4млн/7=1,342млн - на область
Казахстан. Население - 18,75млн. Областей - 17(+3 города).
18,75/20=937500 тыс. - на область/город.
Если учесть, что в Алма-Ате 2 миллиона, Чимкенте и Астане по одному, то на области остаётся 700-750 тысяч.
А чиновничества будет побольше, чем В Белоруссии и на Украине.
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