Re: Как будут создаваться новые области Казахстана, рассказали в...

Отправлено: - 08:47

То есть это выходит: - нисколько не продуманное , а спонтанное решение.



По принципу: - ввязаться, Чапай потом думать будет.



Никто и не знает: - во сколько это всё обойдётся ?? И нужно ли это ??



И насколько это ЭКОНОМИЧЕСКИ обосновано ??



Вот если бы это вынесли на предварительное ВСЕНАРОДНОЕ обсуждение и просчитали ВСЕМ миром и потом закрепили РЕФЕРЕНДУМОМ - ведь из-за территориальных изменении - надо делать ПОПРАВКИ в Конституцию - как было бы здорово.



Единственное что я знаю и сильно в этом догадываюсь: - это же сколько будущих денег УКРАДУТ !!



У Антикора никогда не будет безработицы!!