Отправлено: - 10:48

serg kost:

Какой кризис-шмизис? Сидим спокойно, и не дёргаемся. Всё само собой наладится.

serg kost:

Дома сахар, крупы и макарошки на несколько месяцев, купленные ещё до паники.

Цитата:Конечно, так можно сидеть, ведьЦитата: