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≡ Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43879
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 09:38
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9006
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 23:19
#45
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Цитата:
Maks2507:
в 14 году РФ закусилось с США. И ......... Поэтому, ввозимые чз порты Клайпеда и Рига и следующие транзитом чз РФ в РК грузы запретили к провозу!

Вам бы инфу проверять лучше, а то таксисты и не того наговорят :lol:
И таки да, какое это имеет отношение к резолюции Казахстана?
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 26.03.22 - 00:02
#46
Комментарий удален модератором.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 26.03.22 - 00:12
#47
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И таки да, к резолюции никакого, ноль. Я говорил про самостоятельность как таковой страны и экономики и социального развития. Вон про эмираты, ОАЭ не кричат на весь мир, попку там на трибунах не дерут. Живут для себя
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1923
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 27.03.22 - 11:30
#48
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Цитата:
Maks2507:
Вон про эмираты, ОАЭ не кричат на весь мир, попку там на трибунах не дерут. Живут для себя

Ну так и ты не дери! Продолжай торговать окорочками, вспоминай про январь,критикуй НАНа за его инициативу с ЕАЭС и за ТС. И будет тебе ЩАСТЬЕ!
ПыСы. А по факту - не осталось в мире абсолютно нейтральных стран. Все друг от друга зависят, вопрос только в степени зависимости. И для диванных "оналитегов" - как Казахстану проводить политику, не оглядываясь на Россию?! С которой у него самая протяжённая граница в мире, от которого он зависит чуть ли не полностью?!Давай, расскажи нам! А мы послушаем тебя, светоч разума.Может быть, и поумнеем после таких речей. Но это не точно.
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