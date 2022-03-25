Отправлено: - 11:30

Maks2507:

Вон про эмираты, ОАЭ не кричат на весь мир, попку там на трибунах не дерут. Живут для себя

Цитата:Ну так и ты не дери! Продолжай торговать окорочками, вспоминай про январь,критикуй НАНа за его инициативу с ЕАЭС и за ТС. И будет тебе ЩАСТЬЕ!ПыСы. А по факту - не осталось в мире абсолютно нейтральных стран. Все друг от друга зависят, вопрос только в степени зависимости. И для диванных "оналитегов" - как Казахстану проводить политику, не оглядываясь на Россию?! С которой у него самая протяжённая граница в мире, от которого он зависит чуть ли не полностью?!Давай, расскажи нам! А мы послушаем тебя, светоч разума.Может быть, и поумнеем после таких речей. Но это не точно.