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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 01:07
Цитата:
---Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .
elektron:
---Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 13:31
Россия, не простит Казахстану -
"воздержание"...
[Исправлено: drakon, 25.03.2022 - 13:32]
"воздержание"...
[Исправлено: drakon, 25.03.2022 - 13:32]
(Полноправные пользователи)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 18:29
Цитата:
Ну от части правда, подсолнечное масло действительно в магазинах стало дефицитом. Хотя полно оливкового, рапсового и других. Сам просто последний раз в прошлом году брал. Хотя на полках магазина один сорт нашёл.
Туалетная бумага тоже по прошлогодней цене и в наличии. Завтра если лучше будет, русский магазин зайду. Посмотреть, что там есть. Насчёт "молочки" ничего сказать не могу, не употребляю. Забыл заглянуть, да и сравнить всё равно бы не смог. не зная цены за пару месяцев назад.
Гога:
Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .
Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .
Ну от части правда, подсолнечное масло действительно в магазинах стало дефицитом. Хотя полно оливкового, рапсового и других. Сам просто последний раз в прошлом году брал. Хотя на полках магазина один сорт нашёл.
Туалетная бумага тоже по прошлогодней цене и в наличии. Завтра если лучше будет, русский магазин зайду. Посмотреть, что там есть. Насчёт "молочки" ничего сказать не могу, не употребляю. Забыл заглянуть, да и сравнить всё равно бы не смог. не зная цены за пару месяцев назад.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 21:06
Цитата:
Это БИО масло, дорогое оно...
elektron:
Хотя на полках магазина один сорт нашёл.
Хотя на полках магазина один сорт нашёл.
Это БИО масло, дорогое оно...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 9006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 21:23
Цитата:
Ну не знаю, я его, как и сахар не использую, за редким исключением. Кому оно и зачем вообще нужно?
drakon:
Это БИО масло, дорогое оно...
Это БИО масло, дорогое оно...
Ну не знаю, я его, как и сахар не использую, за редким исключением. Кому оно и зачем вообще нужно?
a
(Только чтение)
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- 16513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 21:58
Цитата:
у нас все масло био местное,
федоровская "Лавра" например.
drakon:
Это БИО масло, дорогое оно...
Это БИО масло, дорогое оно...
у нас все масло био местное,
федоровская "Лавра" например.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 22:56
[Исправлено: drakon, 25.03.2022 - 23:03]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 23:17
Цитата:
---Спасибо!
elektron:
---Спасибо!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:06
В 16.00 часов -
Бензин 95, 2.11 за литр.
Масла подсолнечного и рапсового нет.
Сахар есть, и коричневый.
Мука - есть, макароны не во всех.
Крупы есть везде...
Бензин 95, 2.11 за литр.
Масла подсолнечного и рапсового нет.
Сахар есть, и коричневый.
Мука - есть, макароны не во всех.
Крупы есть везде...
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:19
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:31
Цитата:
У нас пока без изменений - все есть
drakon:
Масла подсолнечного и рапсового нет.
Масла подсолнечного и рапсового нет.
У нас пока без изменений - все есть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:43
Цитата:
У нас как то тоже.
maxsaf:
У нас пока без изменений - все есть
У нас пока без изменений - все есть
У нас как то тоже.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 00:16
В ночь на 27 марта, в 02 часа,
переходим на летнее время.
Часы переводим на 1 час, вперёд...
переходим на летнее время.
Часы переводим на 1 час, вперёд...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 00:27
Теперь разница, между нами и КОстанаем,
будет 4 часа...
будет 4 часа...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.22 - 01:23
Цитата:
Хм.а мы уже пару недель назад перевели часы. Странно
drakon:
В ночь на 27 марта, в 02 часа, переходим на летнее время. Часы переводим на 1 час, вперёд...
В ночь на 27 марта, в 02 часа, переходим на летнее время. Часы переводим на 1 час, вперёд...
Хм.а мы уже пару недель назад перевели часы. Странно
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