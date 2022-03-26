Re: Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году

Отправлено: - 08:37

Сидят пешки и шестерки, тузы и слоны так и остались недосягаемыми. Приведу пример из своей жизни. Вот взять историю с рудненский колесом обозрения. Начальник отдела строительства который подписывал все бумаги сидит. Но у него всех украденных из бюджета денег, это я говорю не понаслышке. Следствие так и не стала копать глубоко до истины.