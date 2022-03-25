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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4628
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 01:07
#6976
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Цитата:
elektron:

---Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24540
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 13:31
#6977
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Россия, не простит Казахстану -
"воздержание"... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 25.03.2022 - 13:32]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 18:29
#6978
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Цитата:
Гога:
Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .

Ну от части правда, подсолнечное масло действительно в магазинах стало дефицитом. Хотя полно оливкового, рапсового и других. Сам просто последний раз в прошлом году брал. Хотя на полках магазина один сорт нашёл. :lol: ;-)
Туалетная бумага тоже по прошлогодней цене и в наличии. Завтра если лучше будет, русский магазин зайду. Посмотреть, что там есть. Насчёт "молочки" ничего сказать не могу, не употребляю. Забыл заглянуть, да и сравнить всё равно бы не смог. не зная цены за пару месяцев назад.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24540
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 21:06
#6979
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Цитата:
elektron:
Хотя на полках магазина один сорт нашёл.

Это БИО масло, дорогое оно... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 21:23
#6980
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Цитата:
drakon:
Это БИО масло, дорогое оно...

Ну не знаю, я его, как и сахар не использую, за редким исключением. Кому оно и зачем вообще нужно? :lol:
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 21:58
#6981
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Цитата:
drakon:
Это БИО масло, дорогое оно...


у нас все масло био местное,
федоровская "Лавра" например.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24540
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 22:56
#6982
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[Исправлено: drakon, 25.03.2022 - 23:03]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4628
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 23:17
#6983
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Цитата:
elektron:

---Спасибо!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24540
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:06
#6984
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В 16.00 часов -
Бензин 95, 2.11 за литр.
Масла подсолнечного и рапсового нет.
Сахар есть, и коричневый.
Мука - есть, макароны не во всех.
Крупы есть везде... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:19
#6985
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Цитата:
drakon:
Сахар есть


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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15968
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:31
#6986
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Цитата:
drakon:
Масла подсолнечного и рапсового нет.

У нас пока без изменений - все есть
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9006
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.22 - 22:43
#6987
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Цитата:
maxsaf:
У нас пока без изменений - все есть

У нас как то тоже. :lol:
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