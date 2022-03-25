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≡ Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43877
Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 06:27
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Я проживаю в Рудном с 2004 года. 18 лет. Для человека это время осознания и взросления, время выбора своего пути, время вступления во взрослую жизнь, самоидентификации, время мечтаний. Вот только когда речь идет о городе, в котором я родился и в который вернулся жить, уже будучи взрослым и семейным человеком, время в этом городе остановилось лет этак 30 назад. В аккурат совпадает со временем развала СССР и временем объявленной независимости. Мысли об этой именно статье я вынашивал уже более полугода, так или иначе, обозначая различные части мозаики, из которой складывается жизнь и восприятие города. И да, я хочу писать вновь о некрасивом.
Читать статью

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5165
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 06:27
#1
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На указанные объекты есть хозяева, они выставили их на свободные торги, определить стоимость и кто владеет всем этим не составит труда, инфа есть на олх, только вот аппетиты чрезмерно высоки, хотя бы взять на Ленина 215, полтора лярдов или за налоговой гастроном пятьсот лямов.
Действительно, почему не принимают меры, пусть хотя бы отремонтируют и вставят окна, можно пустить на проживание бездомным гражданам
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
240
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 08:01
#2
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Рудный - вахтовый посёлок. Из этого и исходят рукой водители всех уровней. Со всеми вытекающими.
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16513
Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 09:27
#3
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ну если в душе настроение разрухи и тоски,
то с этим в любом городе жить наверное не очень.
что то не уверен что большинство рудничан
согласны с автором.
не Венеция конечно или какой нибудь Цюрих,
но с каким настроением живут люди в аулах тогда.
Казахстан кстати вошел в топ-5 самых счастливых стран мира
в 2021 году.
правда пятерка какая то странная.
максимальное значение индекса счастья
зафиксировано в Колумбии (+79 процентных пунктов),
Казахстане (+76),
Албании (+74),
Малайзии (+73)
и Азербайджане (+70).

[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 11:56]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2943
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 13:04
#4
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Цитата:
alex_60:
Колумбии (+79 процентных пунктов


Ну, с Колумбией понятно: - косячёк забили, кокс нюхнули - что ещё надо в жизни.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1916
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 25.03.22 - 23:37
#5
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Хотелось бы знать, сколько годиков автору. И ещё - не согласен насчёт хозяина. Ибо хозяин своим хозяйским взглядом видит те места, которые проблемные, которые требуют решений. А сын не всегда может быть любящим.И, по аналогии, предложенной самим автором, проявлять любовь только тогда, когда родители получают пенсию.
Мне нравился Рудный.Всегда. Даже был момент, что я чуть не переехал туда жить и работать.Там и сейчас живёт и работает моя сестра, ставшая даже "Женщиной года" в этом самом Рудном - городе чудном.Да и сын её тоже вернулся в Рудный, работает учителем.
Городу нужен хозяин. И именно из местных, не "варяг".Неужели кадровый голод настолько острый, что среди своих нельзя найти?!Не верю! Хотя после акима из Актюбинска всему поверишь.
ПыСы. Шукеев был неплох.Хотя тоже был "варягом".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
240
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 26.03.22 - 21:20
#6
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
И именно из местных

Сейчас практически местный. Из соседнего района. Учился в РИИ.
Но и у него что-то плохо получается. Хотя заявился хорошо...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
780
Re: Рудный. Атмосфера разрухи и тоски
Отправлено: 26.03.22 - 21:55
#7
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Такие как Александр Антонович Машкевич,по версии журнала Forbes, в 2016 году его личное состояние оценивалось в 1,5 млрд долларов.По национальности караим...)))
7 февраля 2011 года получил израильское удостоверение «вернувшегося гражданина» («тошав хозер»). Такой документ получают лица, вернувшиеся из-за рубежа в Израиль на постоянное жительство.В 2000 году по его инициативе был создан Еврейский конгресс Казахстана, президентом которого он стал. Является членом исполкома Европейского еврейского конгресса.
Машкевич и возглавляемые им организации оказывают большую помощь еврейским общинам Казахстана и других стран.
Компании, возглавляемые Машкевичем, контролируют алюминиевую (в том числе Павлодарский алюминиевый завод), железорудную, хромовую промышленность Казахстана, а также участвуют в развитии этих отраслей на Украине и в России
В 2000 году по его инициативе был создан Еврейский конгресс Казахстана, президентом которого он стал. Является членом исполкома Европейского еврейского конгресса..
7 сентября 2004 года в столице Казахстана Астане состоялось торжественное открытие крупнейшей в Центральной Азии синагоги «Бейт Рахель — Хабад Любавич», названной в честь матери Машкевича.

Вот где деньги города Рудного!!!
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