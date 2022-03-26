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≡ Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43877
Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 08:37
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За совершение коррупционных правонарушений в 2021 году в Казахстане осудили 892 человека. Об этом свидетельствуют данные из Национального доклада о противодействии коррупции Антикоррупционной службы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5165
Re: Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 08:37
#1
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Сидят пешки и шестерки, тузы и слоны так и остались недосягаемыми. Приведу пример из своей жизни. Вот взять историю с рудненский колесом обозрения. Начальник отдела строительства который подписывал все бумаги сидит. Но у него всех украденных из бюджета денег, это я говорю не понаслышке. Следствие так и не стала копать глубоко до истины.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5165
Re: Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 08:39
#2
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У него всех украденных денег не оказалось, от слова совсем нет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
780
Re: Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 10:26
#3
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Цитата:
"Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (895 от 2 733), то в 2021 году - более 67 процентов (1 053 от 1 557).

Источник:


Ну сейчас то ведь технические средства наблюдения и прослушки и тем более вознаграждение за донос о коррупции делают своё дело.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
240
Re: Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 21:17
#4
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Не зря чиновники протаскивают закон об окончательной отмене смертной казни в Казахстане
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8388
Re: Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 21:53
#5
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Цитата:
"За совершение коррупционных правонарушений осуждено 892 лица.

И ведь большинство, наверняка, члены лучезарной и самой коррумпированной партии.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24540
Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 22:02
#6
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Цитата:
yudjin:
члены лучезарной и самой коррумпированной партии.

Бывшей - партии. В Аманате, наверное,
ещё никого не посадили... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15968
Сколько коррупционеров осудили в Казахстане в 2021 году
Отправлено: 26.03.22 - 22:33
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Следствие так и не стала копать глубоко до истины.

Да че там глубоко - даже кассира искать не стали, который деньги собирал за покатушки
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