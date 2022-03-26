Прогноз на 5 дней
пасмурно-12°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • СВ, 3.41 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43877
Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 13:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 года без праздников, без массовых гуляний, без песен и танцев под открытым небом, а в закрытых помещениях тем более. В областном и городском бюджетах за 2 года столько сэкономленных денег скопилось, что если бы Мадонна не была 22 марта занята, то её точно бы пригласили) и ещё бы на Пугачёву осталось).
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2437
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 13:42
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8388
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как должен выглядеть Наурыз по-моему:



Цитата:
Я пришел со своей семьёй к 13-00,

Спите долго... мы к 10 пришли, еще свободно было.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8388
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как люди собирались в колону от Драмтеатра до Ж/Д вокзала, и в 10 часов шли мимо облисполкома,

что-то, товарищ, путает. Колонны шли от ЦУМа в сторону Детского мира.
[img][/img]

Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8388
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 10:00 выстраиваются юрты, люди, кони на боевой смотр для единственного участника мероприятия, этакого именинника - акима области

Как будто автор только на свет народился. В Костанае так было уже много лет. Это еще в этом году я не заметил особого лебезения перед чиновниками, как было раньше, когда по команде "аким идет!" кидали в масло баурсаки, строились ряженые, хватаясь за инструменты и натягивая дежурные улыбки.
Нынче всё прошло достаточно скромно. Хлеба было намного больше зрелищ.
Да, конечно огромное количество дымящих мангальщиков с шашлыками, пловом, самоварами и казанами изрядно провоняли народ.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4628
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:48
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Детского мира

---Совершенно верно .И там расходились .
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
72
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 16:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно при союзе шли от Тобола к ЖД вокзалу, когда стали независимы то, от ЖД вокзала к Тоболу. Юн был, звиняйте
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2943
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 17:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Как должен выглядеть Наурыз//

Кто придумал такой формат празднования прихода весны в 20 гр. мороз и снег ??: - установка юрт, алты-баканов и прочих атрибутов из жизни кочевников на площадях; - для того кто горит желанием всё это увидеть воочию, всё это есть в историко-краеведческих музеях. Что то большого наплыва интересующихся в музеях нет.

Если не будет в этот день , как выразилась некая сотрудница "НГ", банальных обьектов жральни в виде шашлыка, плова, бешбармака, бауырсаков и прочих яств - придёт ли народ праздновать праздник прихода весны ??

Наверное, прав был Бакауов ( проворовавшийся бывший аким Павлодарской области): - в северных регионах празднования прихода весны перенести на более тёплый период:- примерно после бескунака.

И организаторам ( работникам отдел культур) работается удобно, и людям приятно и комфортно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15968
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 20:51
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
в северных регионах празднования прихода весны перенести на более тёплый период:- примерно после бескунака. И организаторам ( работникам отдел культур) работается удобно, и людям приятно и комфортно.

Новый год предлагаю тоже перенести на 6 июля :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2943
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 21:26
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
предлагаю тоже перенести на 6 июля


Я, почему то подумал, что ИМЕННО так вы и ответите.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8388
Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 21:50
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Новый год предлагаю тоже перенести на 6 июля

а летосчисление вести от рождества Нурсултана?

Цитата:
Ильяс:
Юн был,

Да мы же с одного года, но забыть как на демонстрациях в советские годы, не простительно)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS