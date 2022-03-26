Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 13:42
2 года без праздников, без массовых гуляний, без песен и танцев под открытым небом, а в закрытых помещениях тем более. В областном и городском бюджетах за 2 года столько сэкономленных денег скопилось, что если бы Мадонна не была 22 марта занята, то её точно бы пригласили) и ещё бы на Пугачёву осталось). Читать новость
В 10:00 выстраиваются юрты, люди, кони на боевой смотр для единственного участника мероприятия, этакого именинника - акима области
Как будто автор только на свет народился. В Костанае так было уже много лет. Это еще в этом году я не заметил особого лебезения перед чиновниками, как было раньше, когда по команде "аким идет!" кидали в масло баурсаки, строились ряженые, хватаясь за инструменты и натягивая дежурные улыбки. Нынче всё прошло достаточно скромно. Хлеба было намного больше зрелищ. Да, конечно огромное количество дымящих мангальщиков с шашлыками, пловом, самоварами и казанами изрядно провоняли народ.
Кто придумал такой формат празднования прихода весны в 20 гр. мороз и снег ??: - установка юрт, алты-баканов и прочих атрибутов из жизни кочевников на площадях; - для того кто горит желанием всё это увидеть воочию, всё это есть в историко-краеведческих музеях. Что то большого наплыва интересующихся в музеях нет.
Если не будет в этот день , как выразилась некая сотрудница "НГ", банальных обьектов жральни в виде шашлыка, плова, бешбармака, бауырсаков и прочих яств - придёт ли народ праздновать праздник прихода весны ??
Наверное, прав был Бакауов ( проворовавшийся бывший аким Павлодарской области): - в северных регионах празднования прихода весны перенести на более тёплый период:- примерно после бескунака.
И организаторам ( работникам отдел культур) работается удобно, и людям приятно и комфортно.
ACROS: в северных регионах празднования прихода весны перенести на более тёплый период:- примерно после бескунака. И организаторам ( работникам отдел культур) работается удобно, и людям приятно и комфортно.
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