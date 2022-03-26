Отправлено: - 20:51

ACROS:

в северных регионах празднования прихода весны перенести на более тёплый период:- примерно после бескунака. И организаторам ( работникам отдел культур) работается удобно, и людям приятно и комфортно.

Цитата:Новый год предлагаю тоже перенести на 6 июля