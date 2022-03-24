Отправлено: - 22:24

Don Julio:

На моей памяти, сегодня знаменательный день, редкий случай, когда вместо нового номера, читатели его не видят. Я правильно понял, что у Уважаемой Редакции, как раз и таки отсутствует, упомянутый вами контент?

Цитата:Номер был перенесен в связи с праздниками, но не в связи с отсутствием главного редактора. Буквально в эти минуты заканчивается верстка газеты и загрузка ее на сайт...Как обычно, читайте свежий номер в полночь)