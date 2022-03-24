Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 22:24
Цитата:
Номер был перенесен в связи с праздниками, но не в связи с отсутствием главного редактора. Буквально в эти минуты заканчивается верстка газеты и загрузка ее на сайт...
Как обычно, читайте свежий номер в полночь)
Don Julio:
На моей памяти, сегодня знаменательный день, редкий случай, когда вместо нового номера, читатели его не видят. Я правильно понял, что у Уважаемой Редакции, как раз и таки отсутствует, упомянутый вами контент?
На моей памяти, сегодня знаменательный день, редкий случай, когда вместо нового номера, читатели его не видят. Я правильно понял, что у Уважаемой Редакции, как раз и таки отсутствует, упомянутый вами контент?
Номер был перенесен в связи с праздниками, но не в связи с отсутствием главного редактора. Буквально в эти минуты заканчивается верстка газеты и загрузка ее на сайт...
Как обычно, читайте свежий номер в полночь)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 238
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 22:45
Цитата:
Спасибо.
[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 22:47]
Rexyn:
Все решается настройками в вашем кабинете.
Все решается настройками в вашем кабинете.
Спасибо.
[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 22:47]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8386
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 23:06
Цитата:
вот если бы вы по-старинке покупали номер НГ в киоске или получали по почте, то знали бы, что следующий номер выйдет 25 марта... в верхнем левом углу второй страницы написано)
Don Julio:
когда вместо нового номера, читатели его не видят.
когда вместо нового номера, читатели его не видят.
вот если бы вы по-старинке покупали номер НГ в киоске или получали по почте, то знали бы, что следующий номер выйдет 25 марта... в верхнем левом углу второй страницы написано)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 862
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 00:29
Цитата:
Уж полночь близится, а Германа всё нет!?
Цитата:
Ведь это ветка предназначена не только вопросам Редакции, но и Сообществу членом коего и является, Уважаемый Пользователь!? Причем Уважаемый, здесь употреблён в редакции Редакции, а не в плане уважения.
Итак, если я вправе задать вопрос, что было бы, вот если бы вы промолчали и не ответили на вопрос предназначенный не вам?
Какие последствия наступили-бы после этого события?
Rexyn:
Как обычно, читайте свежий номер в полночь)
Как обычно, читайте свежий номер в полночь)
Уж полночь близится, а Германа всё нет!?
Цитата:
yudjin:
вот если бы вы по-старинке покупали
вот если бы вы по-старинке покупали
Ведь это ветка предназначена не только вопросам Редакции, но и Сообществу членом коего и является, Уважаемый Пользователь!? Причем Уважаемый, здесь употреблён в редакции Редакции, а не в плане уважения.
Итак, если я вправе задать вопрос, что было бы, вот если бы вы промолчали и не ответили на вопрос предназначенный не вам?
Какие последствия наступили-бы после этого события?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 10:26
Цитата:
Задержали малость. Уж извините) Процесс непростой, местами творческий.
Don Julio:
Уж полночь близится, а Германа всё нет!?
Уж полночь близится, а Германа всё нет!?
Задержали малость. Уж извините) Процесс непростой, местами творческий.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 23:03
Цитата:
Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу, но задержка, надеюсь,не связана с поисками слов "жалкий" и "никчёмный"?!
ПыСы. Пожалуйста, опубликуйте стоп-слова. Ну чтобы знать, какой лексикон использовать.
Rexyn:
Процесс непростой, местами творческий.
Процесс непростой, местами творческий.
Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу, но задержка, надеюсь,не связана с поисками слов "жалкий" и "никчёмный"?!
ПыСы. Пожалуйста, опубликуйте стоп-слова. Ну чтобы знать, какой лексикон использовать.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 23:15
Цитата:
Нет, не связана.
Ваше желание увидеть все стоп-слова, которые автоматически ищет сайт и передает администрации на проверку, передам главному редактору.
Уже не ваш земляк:
Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу, но задержка, надеюсь,не связана с поисками слов "жалкий" и "никчёмный"?! ПыСы. Пожалуйста, опубликуйте стоп-слова. Ну чтобы знать, какой лексикон использовать.
Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу, но задержка, надеюсь,не связана с поисками слов "жалкий" и "никчёмный"?! ПыСы. Пожалуйста, опубликуйте стоп-слова. Ну чтобы знать, какой лексикон использовать.
Нет, не связана.
Ваше желание увидеть все стоп-слова, которые автоматически ищет сайт и передает администрации на проверку, передам главному редактору.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 23:57
Цитата:
Насколько я понимаю, сарказм - это не для вас.
Rexyn:
Насколько я понимаю, сарказм - это не для вас.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2942
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.03.22 - 16:42
Почему был удалён мой комментарии в ветке "Антикор: об общественных советах...." за #5 от 26.03.22 - 12:25
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.03.22 - 19:38
Цитата:
За нарушение пункта о несоответствии теме ветки
Цитата:
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
...
2.2.7. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии. Каждый форум посвящен определенной проблеме или событию. Сообщения, не имеющие отношения к теме дискуссии, снижают ее уровень и могут быть удалены.
Вы могли задать свои вопросы пользователям во флуде, либо в личных сообщениях. В новостных ветках - нет.
ACROS:
Почему был удалён мой комментарии в ветке "Антикор: об общественных советах...." за #5 от 26.03.22 - 12:25
Почему был удалён мой комментарии в ветке "Антикор: об общественных советах...." за #5 от 26.03.22 - 12:25
За нарушение пункта о несоответствии теме ветки
Цитата:
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
...
2.2.7. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии. Каждый форум посвящен определенной проблеме или событию. Сообщения, не имеющие отношения к теме дискуссии, снижают ее уровень и могут быть удалены.
Вы могли задать свои вопросы пользователям во флуде, либо в личных сообщениях. В новостных ветках - нет.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать