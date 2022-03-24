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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
404
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 22:24
#3981
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Цитата:
Don Julio:
На моей памяти, сегодня знаменательный день, редкий случай, когда вместо нового номера, читатели его не видят. Я правильно понял, что у Уважаемой Редакции, как раз и таки отсутствует, упомянутый вами контент?

Номер был перенесен в связи с праздниками, но не в связи с отсутствием главного редактора. Буквально в эти минуты заканчивается верстка газеты и загрузка ее на сайт...
Как обычно, читайте свежий номер в полночь)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
238
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 22:45
#3982
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Цитата:
Rexyn:
Все решается настройками в вашем кабинете.

Спасибо.

[Исправлено: Skeptic, 24.03.2022 - 22:47]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8386
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.03.22 - 23:06
#3983
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Цитата:
Don Julio:
когда вместо нового номера, читатели его не видят.

вот если бы вы по-старинке покупали номер НГ в киоске или получали по почте, то знали бы, что следующий номер выйдет 25 марта... в верхнем левом углу второй страницы написано)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
862
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 00:29
#3984
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Цитата:
Rexyn:
Как обычно, читайте свежий номер в полночь)

Уж полночь близится, а Германа всё нет!?
:-o
Цитата:
yudjin:
вот если бы вы по-старинке покупали

Ведь это ветка предназначена не только вопросам Редакции, но и Сообществу членом коего и является, Уважаемый Пользователь!? Причем Уважаемый, здесь употреблён в редакции Редакции, а не в плане уважения.
Итак, если я вправе задать вопрос, что было бы, вот если бы вы промолчали и не ответили на вопрос предназначенный не вам?
Какие последствия наступили-бы после этого события?
:lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
404
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 10:26
#3985
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Цитата:
Don Julio:
Уж полночь близится, а Германа всё нет!?

Задержали малость. Уж извините) Процесс непростой, местами творческий.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1916
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 23:03
#3986
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Цитата:
Rexyn:
Процесс непростой, местами творческий.

Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу, но задержка, надеюсь,не связана с поисками слов "жалкий" и "никчёмный"?!
ПыСы. Пожалуйста, опубликуйте стоп-слова. Ну чтобы знать, какой лексикон использовать.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
404
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 23:15
#3987
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу беседу, но задержка, надеюсь,не связана с поисками слов "жалкий" и "никчёмный"?! ПыСы. Пожалуйста, опубликуйте стоп-слова. Ну чтобы знать, какой лексикон использовать.


Нет, не связана.
Ваше желание увидеть все стоп-слова, которые автоматически ищет сайт и передает администрации на проверку, передам главному редактору.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1916
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.03.22 - 23:57
#3988
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Цитата:
Rexyn:

Насколько я понимаю, сарказм - это не для вас.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2942
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.03.22 - 16:42
#3989
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Почему был удалён мой комментарии в ветке "Антикор: об общественных советах...." за #5 от 26.03.22 - 12:25
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
404
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.03.22 - 19:38
#3990
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Цитата:
ACROS:
Почему был удалён мой комментарии в ветке "Антикор: об общественных советах...." за #5 от 26.03.22 - 12:25


За нарушение пункта о несоответствии теме ветки
Цитата:

2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
...
2.2.7. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии. Каждый форум посвящен определенной проблеме или событию. Сообщения, не имеющие отношения к теме дискуссии, снижают ее уровень и могут быть удалены.


Вы могли задать свои вопросы пользователям во флуде, либо в личных сообщениях. В новостных ветках - нет.
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