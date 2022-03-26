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В 10:00 выстраиваются юрты, люди, кони на боевой смотр для единственного участника мероприятия, этакого именинника - акима области

Цитата:Как будто автор только на свет народился. В Костанае так было уже много лет. Это еще в этом году я не заметил особого лебезения перед чиновниками, как было раньше, когда по команде "аким идет!" кидали в масло баурсаки, строились ряженые, хватаясь за инструменты и натягивая дежурные улыбки.Нынче всё прошло достаточно скромно. Хлеба было намного больше зрелищ.Да, конечно огромное количество дымящих мангальщиков с шашлыками, пловом, самоварами и казанами изрядно провоняли народ.