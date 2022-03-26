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≡ Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43876
Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 13:42
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2 года без праздников, без массовых гуляний, без песен и танцев под открытым небом, а в закрытых помещениях тем более. В областном и городском бюджетах за 2 года столько сэкономленных денег скопилось, что если бы Мадонна не была 22 марта занята, то её точно бы пригласили) и ещё бы на Пугачёву осталось).
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2437
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 13:42
#1
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8386
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:24
#2
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Цитата:
Как должен выглядеть Наурыз по-моему:



Цитата:
Я пришел со своей семьёй к 13-00,

Спите долго... мы к 10 пришли, еще свободно было.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8386
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:30
#3
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Цитата:
как люди собирались в колону от Драмтеатра до Ж/Д вокзала, и в 10 часов шли мимо облисполкома,

что-то, товарищ, путает. Колонны шли от ЦУМа в сторону Детского мира.
[img][/img]

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8386
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:41
#4
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Цитата:
В 10:00 выстраиваются юрты, люди, кони на боевой смотр для единственного участника мероприятия, этакого именинника - акима области

Как будто автор только на свет народился. В Костанае так было уже много лет. Это еще в этом году я не заметил особого лебезения перед чиновниками, как было раньше, когда по команде "аким идет!" кидали в масло баурсаки, строились ряженые, хватаясь за инструменты и натягивая дежурные улыбки.
Нынче всё прошло достаточно скромно. Хлеба было намного больше зрелищ.
Да, конечно огромное количество дымящих мангальщиков с шашлыками, пловом, самоварами и казанами изрядно провоняли народ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4623
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 15:48
#5
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Цитата:
yudjin:
Детского мира

---Совершенно верно .И там расходились .
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Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
71
Re: Наурыз-праздник для акима, для остальных инстаграм
Отправлено: 26.03.22 - 16:46
#6
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точно при союзе шли от Тобола к ЖД вокзалу, когда стали независимы то, от ЖД вокзала к Тоболу. Юн был, звиняйте
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