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≡ Антикор об общественных советах: состоят из бывших госслужащих, лояльных руководству региона
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43876
Антикор об общественных советах: состоят из бывших госслужащих, лояльных руководству региона
Отправлено: 26.03.22 - 11:18
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Общественные советы не стали эффективными институтами общественного контроля и учета мнения населения. Об этом сообщается в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы.
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2903
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 11:18
#1
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Ещё бы деятельность Ассамблеи народов РК с 1995 г. проанализировать
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15962
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 11:23
#2
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Я доверяю тому общественному совету, в котором есть Юджин 8-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
238
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 11:46
#3
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:lol: Ну надо же, какое великое "открытие" совершили...
Откуда им быть эффективными, если к обществу они не имели изначально никакого отношения?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2938
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 12:22
#4
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"...Фейковое" государство.

Зачем что то выдумывать: - Общественные советы; Национальный Совет Общественного Доверия; Ассамлея Народов Казахстана; НПП "Атамекен". - Антикор смело может делать аналогичные выводы под каждым этим имиджевым и никому НЕ НУЖНЫМ общественным объединением.

Есть только один единственный ЛЕГЕТИМНЫЙ и прописанный в Конституции орган для диалога народа с властью и с обратной связью: - Маслихаты и Мажлис.

Для этого то надо, всего малость: - честные, прозрачные, по мажоритарной системе - ВЫБОРЫ. И больше ничего. Нет, ошибаюсь: - ещё нужна политическая ВОЛЯ действующего Президента, под лозунгом:- " ...отречёмся от старого мира...."

Кстати, с чего это Антикор осмелел: подобной "смелости"- за ним раньше не наблюдалось. Надо думать вброс этой инфы в сознание карапаим народа, осуществляется с молчаливого кивка АП и в канун "большого ШУХЕРА".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2938
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 12:25
#5
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
238
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 13:45
#6
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Цитата:
ACROS:
Для этого то надо, всего малость: - честные, прозрачные, по мажоритарной системе - ВЫБОРЫ.

Именно так.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
333
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 14:12
#7
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Цитата:
ACROS:
Есть только один единственный ЛЕГЕТИМНЫЙ и прописанный в Конституции орган для диалога народа с властью и с обратной связью: - Маслихаты и Мажлис


И больше добавить НЕЧЕГО.

Всех прикорытников из всяких советов, действующих от имени общества, надо распускать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5165
Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...
Отправлено: 26.03.22 - 16:42
#8
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То что начиналось под общественным началом, то бишь истинными патриотами,их растоптали и вытерли ноги, чтоб вернуть обратно доверие народа надо начинать с нуля.
Нынешние небожители не внушают доверия пока не объявят амнистию и не выпустят всех узников совести...
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