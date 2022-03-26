Отправлено: - 14:12

ACROS:

Есть только один единственный ЛЕГЕТИМНЫЙ и прописанный в Конституции орган для диалога народа с властью и с обратной связью: - Маслихаты и Мажлис

Цитата:И больше добавить НЕЧЕГО.Всех прикорытников из всяких советов, действующих от имени общества, надо распускать.