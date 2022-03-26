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≡ Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в марте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43876
Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в марте
Отправлено: 26.03.22 - 11:48
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Около 65% казахстанских абитуриентов набрали пороговый балл на мартовском ЕНТ, сообщили в Национальном центре тестирования. Средний балл по итогам тестирования составил почти 65 баллов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
238
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 11:48
#1
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Это к вопросу "эффективности" Болонской системы?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2938
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 12:33
#2
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Цитата:
Skeptic:
к вопросу "эффективности


Пусть в меня кинут очередной камешек, но: -"...лучше советской системы образования не было и пока не придумано; все ныне существующие,якобы передовые - это модернизация и дальнейшее развитие советской системы образования...".

Целые народы и страны за 10-15 лет Советской Власти, прошли путь от ПОЛНОЙ неграмотности до ВСЕОБЩЕГО среднего образования.

Ни одна страна мира не может похвастаться таким достижением.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
440
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 13:36
#3
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Цитата:
ACROS:
Пусть в меня кинут очередной камешек

те, кто кинут, скорее всего обучались уже по современным методикам)
Лично полностью согласен)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
238
Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в марте
Отправлено: 26.03.22 - 13:43
#4
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Цитата:
ACROS:
модернизация и дальнейшее развитие

Наоборот. Модернизация и развитие - движение вперёд и вверх к лучшему, к прогрессивному.
Здесь мы наблюдаем скорее стагнацию и даже деградацию системы образования. Что ведёт к её ухудшению. К прямой дебилизации населения, начиная с детей.
Их отучают мыслить. Заставляют действовать по шаблонам...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
440
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 14:05
#5
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Цитата:
Skeptic:
Их отучают мыслить

что мы и наблюдаем сплошь и рядом...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
250
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 15:14
#6
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да согласен с вами. Печальная картина в образовании. Ученики ежедневно ходят в школу, но необходимый объем знаний не получают. Школьные учителя в рабочее время трудятся согласно учебной программе. а потом занимаются репетиторством. Т.е. доучивают то что не смогли в рамках этой программы сделать. Исправляют свои же огрехи, но теперь уже не безвозмездно. Мы учились по советской программе так, что нам вполне ее хватало и на выпуск и на поступление в Вуз.
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