Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...

Отправлено: - 15:14

да согласен с вами. Печальная картина в образовании. Ученики ежедневно ходят в школу, но необходимый объем знаний не получают. Школьные учителя в рабочее время трудятся согласно учебной программе. а потом занимаются репетиторством. Т.е. доучивают то что не смогли в рамках этой программы сделать. Исправляют свои же огрехи, но теперь уже не безвозмездно. Мы учились по советской программе так, что нам вполне ее хватало и на выпуск и на поступление в Вуз.