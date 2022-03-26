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≡ Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в марте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43875
Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в марте
Отправлено: 26.03.22 - 11:48
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Около 65% казахстанских абитуриентов набрали пороговый балл на мартовском ЕНТ, сообщили в Национальном центре тестирования. Средний балл по итогам тестирования составил почти 65 баллов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
236
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 11:48
#1
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Это к вопросу "эффективности" Болонской системы?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2936
Re: Около 35% абитуриентов не набрали проходной балл на ЕНТ в...
Отправлено: 26.03.22 - 12:33
#2
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Цитата:
Skeptic:
к вопросу "эффективности


Пусть в меня кинут очередной камешек, но: -"...лучше советской системы образования не было и пока не придумано; все ныне существующие,якобы передовые - это модернизация и дальнейшее развитие советской системы образования...".

Целые народы и страны за 10-15 лет Советской Власти, прошли путь от ПОЛНОЙ неграмотности до ВСЕОБЩЕГО среднего образования.

Ни одна страна мира не может похвастаться таким достижением.
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