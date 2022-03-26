Отправлено: - 12:33

Skeptic:

к вопросу "эффективности

Цитата:Пусть в меня кинут очередной камешек, но: -"...лучше советской системы образования не было и пока не придумано; все ныне существующие,якобы передовые - это модернизация и дальнейшее развитие советской системы образования...".Целые народы и страны за 10-15 лет Советской Власти, прошли путь от ПОЛНОЙ неграмотности до ВСЕОБЩЕГО среднего образования.Ни одна страна мира не может похвастаться таким достижением.