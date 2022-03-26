Re: Антикор об общественных советах: состоят из бывших...

Отправлено: - 12:22

"...Фейковое" государство.



Зачем что то выдумывать: - Общественные советы; Национальный Совет Общественного Доверия; Ассамлея Народов Казахстана; НПП "Атамекен". - Антикор смело может делать аналогичные выводы под каждым этим имиджевым и никому НЕ НУЖНЫМ общественным объединением.



Есть только один единственный ЛЕГЕТИМНЫЙ и прописанный в Конституции орган для диалога народа с властью и с обратной связью: - Маслихаты и Мажлис.



Для этого то надо, всего малость: - честные, прозрачные, по мажоритарной системе - ВЫБОРЫ. И больше ничего. Нет, ошибаюсь: - ещё нужна политическая ВОЛЯ действующего Президента, под лозунгом:- " ...отречёмся от старого мира...."



Кстати, с чего это Антикор осмелел: подобной "смелости"- за ним раньше не наблюдалось. Надо думать вброс этой инфы в сознание карапаим народа, осуществляется с молчаливого кивка АП и в канун "большого ШУХЕРА".