Отправлено: - 03:07

lavprof:

тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег

Цитата:Щас кластер допиливаю, смотрю на дисковое пространство. Полтора петабайта свободно. Ну нормально так места свободно))