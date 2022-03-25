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≡ Вопрос по интерфейсу НГ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43875
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:04
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Всем, привет( боюсь доброго дня пожелать)! А то ни дай бог заплюют, скажут дракону служу))) По существу вопрос к админам, мог бы конечно и в личку, но на общее выношу, может кто то стесняется и лучше умеет. Вот что то голову сколько не ломал так и не понял, как ответить пользователю, как цитировать сообщение или часть новости...деревня блин. Смайлики вот вижу, а толку с них :-(
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
862
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:57
#15
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Цитата:
Rexyn:
Обсудим.



:oops:
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
192
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 00:32
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эт не ты автор неуч. это отстойная система НГ.1
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
866
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 01:07
#17
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Цитата:
Rexyn:
Заливать на любой удобный хостинг и использовать одну из кнопок сверху

С цитами вроде более или менее понятно, но прикреплением картинок и видео засада (по крайней мере для меня)... Почему нельзя сделать добавление фото, либо видео, как при создании новости, сразу из памяти устройства? К чему такие сложности?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
438
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 01:12
#18
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Цитата:
KOS77:
сразу из памяти устройства

тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег) а заканчивается, как правило, оно (место) очень быстро. Больше места - больше денег.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15962
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 02:57
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сижу тут, жду саму новость. Сегодня уже наверное я опоздал, завтра зайду :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15962
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 03:07
#20
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Цитата:
lavprof:
тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег

Щас кластер допиливаю, смотрю на дисковое пространство. Полтора петабайта свободно. Ну нормально так места свободно))
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
402
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 08:38
#21
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Цитата:
KOS77:
Почему нельзя сделать добавление фото, либо видео, как при создании новости, сразу из памяти устройства? К чему такие сложности?

Вам lavprof очень верно ответил на это. У редакции не хватит денег, если пользователи не глядя на размер (т.е. вес файла) будут его заливать на наш не резиновый сервер. Мы не крупная корпорация, вроде любой соцсети, и столько места на сервере и денег у нас нет. Поэтому да, сложно. Понять, простить, принять.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2936
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 09:11
#22
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Цитата:
Алиса:
глючит

Цитата:
Rexyn:
Второй способ бывает глючит через раз.



Уже вроде была консультация Тимура по поводу этой кнопки: - надо стрелку (пальчик)подвести аккуратно и ровно к нижней чёрточки кнопки и операция осуществится.
Я и так и делаю и проблем нет.

[Исправлено: ACROS, 26.03.2022 - 09:13]
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2735
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 10:38
#23
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Цитата:
Don Julio:
Сначала хателась что-то едкое спросить. А патом падумал, А ну как прав, автор.

Напомнил мне. Еду по городу на днях, впереди плетется машинка, а сзади написано "Вспомни себя". Потом только увидел, что это из автошколы. Пришлось по-тихому, без матов, его объезжать. :lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2903
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 11:11
#24
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Цитата:
ACROS:
надо стрелку (пальчик)подвести аккуратно и ровно к нижней чёрточки кнопки и операция осуществится. Я и так и делаю и проблем нет.


Тоже считала, что "глючит", а "ларчик просто открывался", но без подсказки долго бы догадывалась
:-)
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1916
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 11:40
#25
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Цитата:
Rexyn:
У редакции не хватит денег, если пользователи не глядя на размер (т.е. вес файла) будут его заливать на наш не резиновый сервер

Там одной жратвы внучка несколько терабайтов.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16487
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 12:30
#26
Комментарий удален модератором.
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