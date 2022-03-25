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Вопрос по интерфейсу НГ
Вопрос по интерфейсу НГ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43875
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:04
Всем, привет( боюсь доброго дня пожелать)! А то ни дай бог заплюют, скажут дракону служу))) По существу вопрос к админам, мог бы конечно и в личку, но на общее выношу, может кто то стесняется и лучше умеет. Вот что то голову сколько не ломал так и не понял, как ответить пользователю, как цитировать сообщение или часть новости...деревня блин. Смайлики вот вижу, а толку с них
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 862
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:57
Цитата:
Rexyn:
Обсудим.
Обсудим.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 192
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 00:32
Эт не ты автор неуч. это отстойная система НГ.1
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 866
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 01:07
Цитата:
С цитами вроде более или менее понятно, но прикреплением картинок и видео засада (по крайней мере для меня)... Почему нельзя сделать добавление фото, либо видео, как при создании новости, сразу из памяти устройства? К чему такие сложности?
Rexyn:
Заливать на любой удобный хостинг и использовать одну из кнопок сверху
Заливать на любой удобный хостинг и использовать одну из кнопок сверху
С цитами вроде более или менее понятно, но прикреплением картинок и видео засада (по крайней мере для меня)... Почему нельзя сделать добавление фото, либо видео, как при создании новости, сразу из памяти устройства? К чему такие сложности?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 438
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 01:12
Цитата:
тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег) а заканчивается, как правило, оно (место) очень быстро. Больше места - больше денег.
KOS77:
сразу из памяти устройства
сразу из памяти устройства
тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег) а заканчивается, как правило, оно (место) очень быстро. Больше места - больше денег.
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 02:57
Сижу тут, жду саму новость. Сегодня уже наверное я опоздал, завтра зайду
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 03:07
Цитата:
Щас кластер допиливаю, смотрю на дисковое пространство. Полтора петабайта свободно. Ну нормально так места свободно))
lavprof:
тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег
тогда файлы будут заливаться на сервер форума, а место на сервере как правило стоит денег
Щас кластер допиливаю, смотрю на дисковое пространство. Полтора петабайта свободно. Ну нормально так места свободно))
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 402
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 08:38
Цитата:
Вам lavprof очень верно ответил на это. У редакции не хватит денег, если пользователи не глядя на размер (т.е. вес файла) будут его заливать на наш не резиновый сервер. Мы не крупная корпорация, вроде любой соцсети, и столько места на сервере и денег у нас нет. Поэтому да, сложно. Понять, простить, принять.
KOS77:
Почему нельзя сделать добавление фото, либо видео, как при создании новости, сразу из памяти устройства? К чему такие сложности?
Почему нельзя сделать добавление фото, либо видео, как при создании новости, сразу из памяти устройства? К чему такие сложности?
Вам lavprof очень верно ответил на это. У редакции не хватит денег, если пользователи не глядя на размер (т.е. вес файла) будут его заливать на наш не резиновый сервер. Мы не крупная корпорация, вроде любой соцсети, и столько места на сервере и денег у нас нет. Поэтому да, сложно. Понять, простить, принять.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2936
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 09:11
Цитата:
Цитата:
Уже вроде была консультация Тимура по поводу этой кнопки: - надо стрелку (пальчик)подвести аккуратно и ровно к нижней чёрточки кнопки и операция осуществится.
Я и так и делаю и проблем нет.
[Исправлено: ACROS, 26.03.2022 - 09:13]
Алиса:
глючит
глючит
Цитата:
Rexyn:
Второй способ бывает глючит через раз.
Второй способ бывает глючит через раз.
Уже вроде была консультация Тимура по поводу этой кнопки: - надо стрелку (пальчик)подвести аккуратно и ровно к нижней чёрточки кнопки и операция осуществится.
Я и так и делаю и проблем нет.
[Исправлено: ACROS, 26.03.2022 - 09:13]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2735
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 10:38
Цитата:
Напомнил мне. Еду по городу на днях, впереди плетется машинка, а сзади написано "Вспомни себя". Потом только увидел, что это из автошколы. Пришлось по-тихому, без матов, его объезжать.
Don Julio:
Сначала хателась что-то едкое спросить. А патом падумал, А ну как прав, автор.
Сначала хателась что-то едкое спросить. А патом падумал, А ну как прав, автор.
Напомнил мне. Еду по городу на днях, впереди плетется машинка, а сзади написано "Вспомни себя". Потом только увидел, что это из автошколы. Пришлось по-тихому, без матов, его объезжать.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2903
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 11:11
Цитата:
Тоже считала, что "глючит", а "ларчик просто открывался", но без подсказки долго бы догадывалась
ACROS:
надо стрелку (пальчик)подвести аккуратно и ровно к нижней чёрточки кнопки и операция осуществится. Я и так и делаю и проблем нет.
надо стрелку (пальчик)подвести аккуратно и ровно к нижней чёрточки кнопки и операция осуществится. Я и так и делаю и проблем нет.
Тоже считала, что "глючит", а "ларчик просто открывался", но без подсказки долго бы догадывалась
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1916
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 11:40
Цитата:
Там одной жратвы внучка несколько терабайтов.
Rexyn:
У редакции не хватит денег, если пользователи не глядя на размер (т.е. вес файла) будут его заливать на наш не резиновый сервер
У редакции не хватит денег, если пользователи не глядя на размер (т.е. вес файла) будут его заливать на наш не резиновый сервер
Там одной жратвы внучка несколько терабайтов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16487
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 26.03.22 - 12:30
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