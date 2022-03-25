Отправлено: - 11:01

ACROS:

в условиях санкции

Цитата:Вот закончит Россия зачистку Украины к 9 мая (чтобы два раза не праздновать победу над нацизмом), перед Европой, да и сшанцами в полный рост встанет вопрос: дружить с Россией или начинать третью мировую?Думаю, они выберут первый вариант. Но газ и всё остальное придётся покупать за рубли. А чтобы получить рубли, им надо будет что-то продать за рубли...Вот, боюсь, в России снова найдутся чубайсы с гайдарами, которые снова начнут кричать, что "не надо нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"И снова Россия скатится до уровня сырьевого придатка...