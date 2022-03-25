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≡ "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43875
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 17:43
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Казахстан с 7 апреля, сообщается на сайте компании. Перевозчик запустит рейсы из Сочи. "Аэрофлот" уже открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Казахстан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2436
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 17:43
#1
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Скрепный Суперджет, почти целиком собранный из иностранных запчастей. Посмотрим, как надолго запчастей хватит сим летакам хватит...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2936
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:14
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Скрепный Суперджет


Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.

Самое главное: - виновник всех бед россиян с 1991 года, ЧУБАЙС сбежал за границу, и теперь дела у россиян пойдут только в ГОРУ: и самолётов понастроят и фуагры с вонючим и плесневелым сыром будет валом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5164
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:35
#3
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Раньше пролетали самолёты на рудным с востока на запад и наоборот, а теперь всё чаще с севера на юг, да и высота полета очень высокая, даже след не оставляет. Видимо российские ....
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16487
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:53
#4
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Цитата:
юля елиссева:


я вот честно не пойму почему ты до сих пор не улетела на боинге в америку, не привилась там пфайзером, и не живешь в америке.
так страдаешь от всего, аж сил нет. прям мученица елиссева.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16487
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 19:03
#5
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Цитата:
ACROS:
ЧУБАЙС сбежал за границу,


ну почему сбежал.
Специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
последняя его должность.
в настоящее время неактуальна.
взял и уволился.
женя Дуня сказала, а не поехать ли нам в Стамбул, отдохнуть от суеты.
ну и поехали.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
925
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 22:37
#6
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Помню как не полетишь этим сухим Кст-Мск,так постоянно он ломался. И это в добрые времена. Постоянно проблемы с запчастями у него были,а сейчас? Он же на 80% импортный,вплоть до двигателей. Только рос авиация избавилась от них и вот на,опять выкатили из полей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2436
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 09:15
#7
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Цитата:
ACROS:
Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.

дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2936
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 10:30
#8
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Цитата:
юля елиссева:
дела давно


Я к тому что: - была же налаженная технология: - проектирования, разработки, сборки, испытания, запуска в серийное производство самолётов своей, советской конструкции от малой авиации до космической; для этого были: - НИИ, институты, специалисты, КБ, оборудование, своё локализованное производство компонентов и прочее. Восстановить для России - это дело нескольких лет,( как говорится: - руки то помнят) как например с сельским хозяйством: - с 2014 года она в условиях санкции выбилась в развитую агродержаву.

[Исправлено: ACROS, 26.03.2022 - 10:31]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
236
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 11:01
#9
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Цитата:
ACROS:
в условиях санкции

Вот закончит Россия зачистку Украины к 9 мая (чтобы два раза не праздновать победу над нацизмом), перед Европой, да и сшанцами в полный рост встанет вопрос: дружить с Россией или начинать третью мировую?
Думаю, они выберут первый вариант. Но газ и всё остальное придётся покупать за рубли. А чтобы получить рубли, им надо будет что-то продать за рубли...
Вот, боюсь, в России снова найдутся чубайсы с гайдарами, которые снова начнут кричать, что "не надо нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"
И снова Россия скатится до уровня сырьевого придатка...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2936
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 11:56
#10
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Цитата:
Skeptic:
нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"


У нас тоже такой был: - я помню от говорил:- "...зачем нам "зелёные! технологии, зачем нам сельское хозяйство, у нас есть нефть , газ, мы ВСЁ купим..."
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