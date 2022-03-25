Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43875
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 17:43
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Казахстан с 7 апреля, сообщается на сайте компании. Перевозчик запустит рейсы из Сочи. "Аэрофлот" уже открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Казахстан.
Читать новость
Читать новость
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 17:43
Скрепный Суперджет, почти целиком собранный из иностранных запчастей. Посмотрим, как надолго запчастей хватит сим летакам хватит...
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:14
Цитата:
Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.
Самое главное: - виновник всех бед россиян с 1991 года, ЧУБАЙС сбежал за границу, и теперь дела у россиян пойдут только в ГОРУ: и самолётов понастроят и фуагры с вонючим и плесневелым сыром будет валом.
юля елиссева:
Скрепный Суперджет
Скрепный Суперджет
Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.
Самое главное: - виновник всех бед россиян с 1991 года, ЧУБАЙС сбежал за границу, и теперь дела у россиян пойдут только в ГОРУ: и самолётов понастроят и фуагры с вонючим и плесневелым сыром будет валом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5164
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:35
Раньше пролетали самолёты на рудным с востока на запад и наоборот, а теперь всё чаще с севера на юг, да и высота полета очень высокая, даже след не оставляет. Видимо российские ....
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16487
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:53
Цитата:
я вот честно не пойму почему ты до сих пор не улетела на боинге в америку, не привилась там пфайзером, и не живешь в америке.
так страдаешь от всего, аж сил нет. прям мученица елиссева.
юля елиссева:
я вот честно не пойму почему ты до сих пор не улетела на боинге в америку, не привилась там пфайзером, и не живешь в америке.
так страдаешь от всего, аж сил нет. прям мученица елиссева.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16487
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 19:03
Цитата:
ну почему сбежал.
Специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
последняя его должность.
в настоящее время неактуальна.
взял и уволился.
женя Дуня сказала, а не поехать ли нам в Стамбул, отдохнуть от суеты.
ну и поехали.
ACROS:
ЧУБАЙС сбежал за границу,
ЧУБАЙС сбежал за границу,
ну почему сбежал.
Специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
последняя его должность.
в настоящее время неактуальна.
взял и уволился.
женя Дуня сказала, а не поехать ли нам в Стамбул, отдохнуть от суеты.
ну и поехали.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 925
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 22:37
Помню как не полетишь этим сухим Кст-Мск,так постоянно он ломался. И это в добрые времена. Постоянно проблемы с запчастями у него были,а сейчас? Он же на 80% импортный,вплоть до двигателей. Только рос авиация избавилась от них и вот на,опять выкатили из полей.
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 09:15
Цитата:
дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...
ACROS:
Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.
Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.
дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 10:30
Цитата:
Я к тому что: - была же налаженная технология: - проектирования, разработки, сборки, испытания, запуска в серийное производство самолётов своей, советской конструкции от малой авиации до космической; для этого были: - НИИ, институты, специалисты, КБ, оборудование, своё локализованное производство компонентов и прочее. Восстановить для России - это дело нескольких лет,( как говорится: - руки то помнят) как например с сельским хозяйством: - с 2014 года она в условиях санкции выбилась в развитую агродержаву.
[Исправлено: ACROS, 26.03.2022 - 10:31]
юля елиссева:
дела давно
дела давно
Я к тому что: - была же налаженная технология: - проектирования, разработки, сборки, испытания, запуска в серийное производство самолётов своей, советской конструкции от малой авиации до космической; для этого были: - НИИ, институты, специалисты, КБ, оборудование, своё локализованное производство компонентов и прочее. Восстановить для России - это дело нескольких лет,( как говорится: - руки то помнят) как например с сельским хозяйством: - с 2014 года она в условиях санкции выбилась в развитую агродержаву.
[Исправлено: ACROS, 26.03.2022 - 10:31]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 236
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 11:01
Цитата:
Вот закончит Россия зачистку Украины к 9 мая (чтобы два раза не праздновать победу над нацизмом), перед Европой, да и сшанцами в полный рост встанет вопрос: дружить с Россией или начинать третью мировую?
Думаю, они выберут первый вариант. Но газ и всё остальное придётся покупать за рубли. А чтобы получить рубли, им надо будет что-то продать за рубли...
Вот, боюсь, в России снова найдутся чубайсы с гайдарами, которые снова начнут кричать, что "не надо нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"
И снова Россия скатится до уровня сырьевого придатка...
ACROS:
в условиях санкции
в условиях санкции
Вот закончит Россия зачистку Украины к 9 мая (чтобы два раза не праздновать победу над нацизмом), перед Европой, да и сшанцами в полный рост встанет вопрос: дружить с Россией или начинать третью мировую?
Думаю, они выберут первый вариант. Но газ и всё остальное придётся покупать за рубли. А чтобы получить рубли, им надо будет что-то продать за рубли...
Вот, боюсь, в России снова найдутся чубайсы с гайдарами, которые снова начнут кричать, что "не надо нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"
И снова Россия скатится до уровня сырьевого придатка...
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 26.03.22 - 11:56
Цитата:
У нас тоже такой был: - я помню от говорил:- "...зачем нам "зелёные! технологии, зачем нам сельское хозяйство, у нас есть нефть , газ, мы ВСЁ купим..."
Skeptic:
нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"
нам ничего разрабатывать и изобретать! Всё купим!"
У нас тоже такой был: - я помню от говорил:- "...зачем нам "зелёные! технологии, зачем нам сельское хозяйство, у нас есть нефть , газ, мы ВСЁ купим..."
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк, alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать