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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:19
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:21
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:23
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:29
Ой бай, Алекс, электрон...что вы так господа занервничали то? Аж сюда вынесли. Не обольщайтесь, не ради вас таки тут я!)
(Полноправные пользователи)
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- 10.10.17
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- 9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:33
Цитата:
Да я в курсе, два года назад отписывались же, что ради Абайки! Вот вашими молитвами то и избавились от него наверное.?
ПС- это же не есть разглашение тайны личной переписки?
[Исправлено: elektron, 25.03.2022 - 19:35]
Maks2507:
не ради вас таки тут я!)
не ради вас таки тут я!)
Да я в курсе, два года назад отписывались же, что ради Абайки! Вот вашими молитвами то и избавились от него наверное.?
ПС- это же не есть разглашение тайны личной переписки?
[Исправлено: elektron, 25.03.2022 - 19:35]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:34
перед сном, юмор
Заходит мужчина в зоомагазин. - Дайте попугая! - Нету, закончились! - Блин, все есть, поговорить не с кем, любые бабки плачу, дайте попугая! Думали-думали, подкрасили сову, продали. Через неделю приходит счастливый: - Спасибо, ребята! - Неужели говорит? - Нет, зато как слушает!!!
попугаи они такие! ¡!!!!!!
Заходит мужчина в зоомагазин. - Дайте попугая! - Нету, закончились! - Блин, все есть, поговорить не с кем, любые бабки плачу, дайте попугая! Думали-думали, подкрасили сову, продали. Через неделю приходит счастливый: - Спасибо, ребята! - Неужели говорит? - Нет, зато как слушает!!!
попугаи они такие! ¡!!!!!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:34
Вы товарищи гуси лебеди с фокусом покусом не путайте перья свои, цвета радуги то помните, хотя, обернитесь. Товарищи оскорблённые, Алекс и электрон
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:37
вообще дальше что за понос будет интересно.ббббббббб
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:38
Да я в курсе, два года назад отписывались же, что ради Абайки! Вот вашими молитвами то и избавились от него наверное.?
Абайка да, нурлыкун
Не помню, мне бы вашу память. А ерничанье по поводу откуда и куда пишу оставьте при себе. Никого не задел я изначально комментариями. Поумничать эт в университетах будьте любезны
Абайка да, нурлыкун
Не помню, мне бы вашу память. А ерничанье по поводу откуда и куда пишу оставьте при себе. Никого не задел я изначально комментариями. Поумничать эт в университетах будьте любезны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:38
Цитата:
Сразу видно - новенький. Разборки даже во флуде не допускаются. Спокойной ночи.
Maks2507:
Сразу видно - новенький. Разборки даже во флуде не допускаются. Спокойной ночи.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:40
вообще дальше что за понос будет интересно.ббббббббб
Сказал один из важнейших и умнейших
Сказал один из важнейших и умнейших
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:42
Цитата:
Да чего уж тут, я бы забыл, но архив то помнит Отправлено: 16.03.20 19:56
Maks2507:
Не помню, мне бы вашу память.
Не помню, мне бы вашу память.
Да чего уж тут, я бы забыл, но архив то помнит Отправлено: 16.03.20 19:56
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:42
Цитата:
начало. только.
elektron:
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
начало. только.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:46
Цитата:
Да понятно. Горло что то болит, не корона, просто ангина. Завтра в клинику пойду, заодно в русский магазин зайду, может ещё пару "интересных" фоток у дракона закину.
alex_60:
начало. только.
начало. только.
Да понятно. Горло что то болит, не корона, просто ангина. Завтра в клинику пойду, заодно в русский магазин зайду, может ещё пару "интересных" фоток у дракона закину.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:53
Да чего уж тут, я бы забыл, но архив то помнит Отправлено: 16.03.20 19:56
Порылся, молодец. Но я не сказал тебе про мировую политику а только лишь с чем столкнулся сам. И всю тему разговора свел на ничто...порылся в архиве. К по существу а Виталь?
Порылся, молодец. Но я не сказал тебе про мировую политику а только лишь с чем столкнулся сам. И всю тему разговора свел на ничто...порылся в архиве. К по существу а Виталь?
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