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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 700 из 701«1...698699700701»
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1914
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:19
#10486
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1914
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:21
#10487
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1914
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:23
#10488
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:29
#10489
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Ой бай, Алекс, электрон...что вы так господа занервничали то? Аж сюда вынесли. Не обольщайтесь, не ради вас таки тут я!)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:33
#10490
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Цитата:
Maks2507:
не ради вас таки тут я!)

Да я в курсе, два года назад отписывались же, что ради Абайки! :lol: Вот вашими молитвами то и избавились от него наверное.? 8-)
ПС- это же не есть разглашение тайны личной переписки? :lol:

[Исправлено: elektron, 25.03.2022 - 19:35]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:34
#10491
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перед сном, юмор
Заходит мужчина в зоомагазин. - Дайте попугая! - Нету, закончились! - Блин, все есть, поговорить не с кем, любые бабки плачу, дайте попугая! Думали-думали, подкрасили сову, продали. Через неделю приходит счастливый: - Спасибо, ребята! - Неужели говорит? - Нет, зато как слушает!!!
попугаи они такие! ¡!!!!!!
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:34
#10492
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы товарищи гуси лебеди с фокусом покусом не путайте перья свои, цвета радуги то помните, хотя, обернитесь. Товарищи оскорблённые, Алекс и электрон
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:37
#10493
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще дальше что за понос будет интересно.ббббббббб
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:38
#10494
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я в курсе, два года назад отписывались же, что ради Абайки! :lol: Вот вашими молитвами то и избавились от него наверное.? 8-)
Абайка да, нурлыкун
Не помню, мне бы вашу память. А ерничанье по поводу откуда и куда пишу оставьте при себе. Никого не задел я изначально комментариями. Поумничать эт в университетах будьте любезны
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:38
#10495
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Цитата:
Maks2507:

Сразу видно - новенький. Разборки даже во флуде не допускаются. Спокойной ночи. :-P
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:40
#10496
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще дальше что за понос будет интересно.ббббббббб

Сказал один из важнейших и умнейших
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:42
#10497
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Цитата:
Maks2507:
Не помню, мне бы вашу память.

Да чего уж тут, я бы забыл, но архив то помнит Отправлено: 16.03.20 19:56 :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16486
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:42
#10498
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Цитата:
elektron:
Спокойной ночи.


начало. только.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9004
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:46
#10499
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Цитата:
alex_60:
начало. только.

Да понятно. Горло что то болит, не корона, просто ангина. Завтра в клинику пойду, заодно в русский магазин зайду, может ещё пару "интересных" фоток у дракона закину.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
68
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.03.22 - 00:53
#10500
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Да чего уж тут, я бы забыл, но архив то помнит Отправлено: 16.03.20 19:56

Порылся, молодец. Но я не сказал тебе про мировую политику а только лишь с чем столкнулся сам. И всю тему разговора свел на ничто...порылся в архиве. К по существу а Виталь?
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