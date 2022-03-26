Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 00:53

Да чего уж тут, я бы забыл, но архив то помнит Отправлено: 16.03.20 19:56



Порылся, молодец. Но я не сказал тебе про мировую политику а только лишь с чем столкнулся сам. И всю тему разговора свел на ничто...порылся в архиве. К по существу а Виталь?