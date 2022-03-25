Отправлено: - 23:24

Rexyn:

Если же вы хотите процитировать пользователя, выделяете текст прямо в его комментарии и нажимаете кнопку в его же сообщении крайнюю справа (см. скриншот)

Цитата:О, там у меня с телефона всплывающее