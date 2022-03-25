Всем, привет( боюсь доброго дня пожелать)! А то ни дай бог заплюют, скажут дракону служу))) По существу вопрос к админам, мог бы конечно и в личку, но на общее выношу, может кто то стесняется и лучше умеет. Вот что то голову сколько не ломал так и не понял, как ответить пользователю, как цитировать сообщение или часть новости...деревня блин. Смайлики вот вижу, а толку с них Читать новость
Отвечу вам как админ сайта. Если вы комментируете, например как я сейчас, первый и хотите процитировать новость, скопируйте из нее нужные вам строки и нажмите кнопку сверху над полем "Тег quote" (вторая справа сверху). Всплывет окошко с предложением ввести цитату. Туда копируете ваш текст и нажимаете ОК
Если же вы хотите процитировать пользователя, выделяете текст прямо в его комментарии и нажимаете кнопку в его же сообщении крайнюю справа (см. скриншот). Выделенный текст автоматически встроится в ваше сообщение вместе с bb-кодами, которые после отправки сообщения оформят все в стандартную цитату.
Так это выглядит в окне вашего сообщения после описанных действий
Да, подтверждаю. Второй способ бывает глючит через раз. Вроде уже просили программиста посмотреть почему, но не помню, чем закончилась наша с ним беседа по этому вопросу. Попрошу еще раз посмотреть, после выходных.
Сначала хателась что-то едкое спросить. А патом падумал, А ну как прав, автор. А и как, если не знал бы сначала как цицировать, как картинки вставлять, где бы если бы не годами узнанные навыки, где что узнавать? Цитата:
Rexyn: Рекомендую разок зайти с компьютера
Вы, Уважаемая, не всегда, пока ГлРед, в отпуске можете быстро ответить? Может реально, некую инстракшн (слово такое на латыньском изыке), сганадабобить!? Запишите в блокнотик, чтоб потом (!) обсудить, когда ГлРед выйдет сотпуска,а!?
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