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≡ Вопрос по интерфейсу НГ
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43871
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем, привет( боюсь доброго дня пожелать)! А то ни дай бог заплюют, скажут дракону служу))) По существу вопрос к админам, мог бы конечно и в личку, но на общее выношу, может кто то стесняется и лучше умеет. Вот что то голову сколько не ломал так и не понял, как ответить пользователю, как цитировать сообщение или часть новости...деревня блин. Смайлики вот вижу, а толку с них :-(
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечу вам как админ сайта.
Если вы комментируете, например как я сейчас, первый и хотите процитировать новость, скопируйте из нее нужные вам строки и нажмите кнопку сверху над полем "Тег quote" (вторая справа сверху). Всплывет окошко с предложением ввести цитату. Туда копируете ваш текст и нажимаете ОК




[Исправлено: Rexyn, 25.03.2022 - 23:10]
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если же вы хотите процитировать пользователя, выделяете текст прямо в его комментарии и нажимаете кнопку в его же сообщении крайнюю справа (см. скриншот).
Выделенный текст автоматически встроится в ваше сообщение вместе с bb-кодами, которые после отправки сообщения оформят все в стандартную цитату.


Так это выглядит в окне вашего сообщения после описанных действий

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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4773
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глючит порой данный способ почему-то.
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
глючит порой данный способ почему-то.


Да, подтверждаю. Второй способ бывает глючит через раз. Вроде уже просили программиста посмотреть почему, но не помню, чем закончилась наша с ним беседа по этому вопросу. Попрошу еще раз посмотреть, после выходных.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16481
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:22
#5
Комментарий удален модератором.
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Maks2507
* Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
59
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Если же вы хотите процитировать пользователя, выделяете текст прямо в его комментарии и нажимаете кнопку в его же сообщении крайнюю справа (см. скриншот)

О, там у меня с телефона всплывающее
Профайл
Maks2507
* Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
59
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:25
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ухххх, ляпота, счас разойдусь!))) Но все же интерфейс немного сложен( пусть программеры пошукают может что попроще
Профайл
Maks2507
* Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
59
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:29
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как прикрепить файл вот честно с телефона не разберёшь, тыкаю тыкаю аки котенок в сиську))) может в беседку куда? Там научат
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maks2507:
Но все же интерфейс немного сложен( пусть программеры пошукают может что попроще


На многих форумах встречала подобный интерфейс.
И если вы новенький и еще не разобрались, добавлю, что у нас существует ветка в форуме для публичных вопросов редакции и сообществу.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:31
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maks2507:
И как прикрепить файл вот честно с телефона не разберёшь, тыкаю тыкаю аки котенок в сиську))) может в беседку куда? Там научат


Заливать на любой удобный хостинг и использовать одну из кнопок сверху - четвертая и шестая слева - для ссылок и вставки изображений. Во всплывающее окно соответственно ссылку на файл
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:33
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекомендую разок зайти с компьютера и понаводить курсор на все кнопки. У каждой есть всплывающая подсказка.
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Maks2507
* Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
59
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:41
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за подсказки! Попробую, но с телефона 99,9. Смотрю многие тут как рыба в воде, думаю с помощью разберусь. Спасибо Rexyn
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
862
Re: Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:50
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала хателась что-то едкое спросить. А патом падумал, А ну как прав, автор.
А и как, если не знал бы сначала как цицировать, как картинки вставлять, где бы если бы не годами узнанные навыки, где что узнавать?
Цитата:
Rexyn:
Рекомендую разок зайти с компьютера

Вы, Уважаемая, не всегда, пока ГлРед, в отпуске можете быстро ответить?
Может реально, некую инстракшн (слово такое на латыньском изыке), сганадабобить!?
Запишите в блокнотик, чтоб потом (!) обсудить, когда ГлРед выйдет сотпуска,а!?

:lol: :-o :-P :oops:
РС можить и я чего нового узнаю..
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
401
Вопрос по интерфейсу НГ
Отправлено: 25.03.22 - 23:54
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Может реально, некую инстракшн (слово такое на латыньском изыке), сганадабобить!? Запишите в блокнотик, чтоб потом (!) обсудить, когда ГлРед выйдет сотпуска,а!?

Обсудим.
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