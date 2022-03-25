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≡ Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже сейчас невозможно пройти — потоп
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43866
Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже сейчас невозможно пройти — потоп
Отправлено: 25.03.22 - 20:43
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Об этом «НГ» сообщила жительница дома Ирина ДИАНОВА. Она утверждает, что ситуация повторяется ежегодно. В прошлом году ПКСК «Данко» пытался решить проблему, устраивая временное заграждение для воды, но двору явно нужны более кардинальные меры.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
43
Re: Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже...
Отправлено: 25.03.22 - 20:43
#1
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Всем доброго дня. По поводу что "данко" не принадлежит и они ничего не обязаны там делать, думается привирают. Внутридомовые как никак, просто хотят на акимат все повесить. Работаю в такси и в группах пишут, пожалуйся в айкомек что тот двор не чищен, то этот. пкск(именно с маленьких букв) не хотят или жители, за 20 000 нанять трактор для очистки двора от снега. Чего на акимат пенять, долбите данко свое
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
43
Re: Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже...
Отправлено: 25.03.22 - 20:49
#2
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Да, в 2020 у нас во дворе и в соседних поменяли асфальт и бордюры. Каирбекова 383,385,387, молодцы. В этом похвалю, хотя критикую сидя на кухне ЖКХ. Но очистку своевременную снега и благоустройство никто не снимал ответственности с пкск. У нас например 385/1, только дворник есть. Не площадку ни тротуар во дворе председатель делать не будет. А жители инертны и не требуют. Трубы были б целы канализации и так сойдет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16476
Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже сейчас невозможно пройти — потоп
Отправлено: 25.03.22 - 20:50
#3
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Цитата:
Maks2507:
Всем доброго дня


вы находитесь в Бразилии?
у нас в Кустанае сейчас почти 9 вечера, 21.если что.
хотя у таксистов свое времяисчисления наверное.
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
43
Re: Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже...
Отправлено: 25.03.22 - 20:52
#4
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Разруха друзья в головах, надо действовать, хотя сам на печи сижу в отношении своего председателя, старенький, жалко)))
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