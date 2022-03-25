Re: Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже...

Отправлено: - 20:43

Всем доброго дня. По поводу что "данко" не принадлежит и они ничего не обязаны там делать, думается привирают. Внутридомовые как никак, просто хотят на акимат все повесить. Работаю в такси и в группах пишут, пожалуйся в айкомек что тот двор не чищен, то этот. пкск(именно с маленьких букв) не хотят или жители, за 20 000 нанять трактор для очистки двора от снега. Чего на акимат пенять, долбите данко свое