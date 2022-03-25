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Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже сейчас невозможно пройти — потоп
Паводка еще нет, а во дворе дома Садовая 98 в Костанае уже сейчас невозможно пройти — потоп
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