Отправлено: - 18:29

Гога:

Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .

Цитата:Ну от части правда, подсолнечное масло действительно в магазинах стало дефицитом. Хотя полно оливкового, рапсового и других. Сам просто последний раз в прошлом году брал. Хотя на полках магазина один сорт нашёл.Туалетная бумага тоже по прошлогодней цене и в наличии. Завтра если лучше будет, русский магазин зайду. Посмотреть, что там есть. Насчёт "молочки" ничего сказать не могу, не употребляю. Забыл заглянуть, да и сравнить всё равно бы не смог. не зная цены за пару месяцев назад.