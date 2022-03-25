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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4618
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 01:07
#6976
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Цитата:
elektron:

---Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24536
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 13:31
#6977
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Россия, не простит Казахстану -
"воздержание"... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 25.03.2022 - 13:32]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8990
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.22 - 18:29
#6978
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Цитата:
Гога:
Это тут в СМИ так пишут , поэтому и спросил .

Ну от части правда, подсолнечное масло действительно в магазинах стало дефицитом. Хотя полно оливкового, рапсового и других. Сам просто последний раз в прошлом году брал. Хотя на полках магазина один сорт нашёл. :lol: ;-)
Туалетная бумага тоже по прошлогодней цене и в наличии. Завтра если лучше будет, русский магазин зайду. Посмотреть, что там есть. Насчёт "молочки" ничего сказать не могу, не употребляю. Забыл заглянуть, да и сравнить всё равно бы не смог. не зная цены за пару месяцев назад.
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