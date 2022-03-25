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≡ "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43865
"Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 17:43
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Казахстан с 7 апреля, сообщается на сайте компании. Перевозчик запустит рейсы из Сочи. "Аэрофлот" уже открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Казахстан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2435
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 17:43
#1
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Скрепный Суперджет, почти целиком собранный из иностранных запчастей. Посмотрим, как надолго запчастей хватит сим летакам хватит...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2929
Re: "Аэрофлот" в апреле возобновит рейсы в Казахстан
Отправлено: 25.03.22 - 18:14
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Скрепный Суперджет


Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.

Самое главное: - виновник всех бед россиян с 1991 года, ЧУБАЙС сбежал за границу, и теперь дела у россиян пойдут только в ГОРУ: и самолётов понастроят и фуагры с вонючим и плесневелым сыром будет валом.
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