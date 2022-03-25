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"Расследуем 4 дела, скоро передадим их в суд" - Начальник полиции Костанайской области прокомментирорвал предварительные итоги расследования январских протестов
"Расследуем 4 дела, скоро передадим их в суд" - Начальник полиции Костанайской области прокомментирорвал предварительные итоги расследования январских протестов
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