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≡ Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43865
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 09:38
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
902
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 14:04
#30
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Цитата:
lavprof:

С таким же успехом Вы можете пытаться что-то объяснить хомячку или морской свинке :-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
437
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 14:06
#31
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Цитата:
гражданин СССР:
живут без мозгов

в них вложен какой-то минимум изначально, а далее заполнили какой-то информацией и все, никаких логических рассуждений там нет. Они бояться думать, рассуждать, сопоставлять, анализировать - ведь их "картинка" сразу рухнет; вся инфа, заполнившая мозг, оказывается "протухла", весь смысл жизни исчезнет) Так и живут.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
902
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 14:28
#32
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Цитата:
lavprof:
никаких логических рассуждений там нет

С логикой там прям бяда)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2929
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 14:30
#33
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Цитата:
юля елиссева:
выбрали президентом еврея Зеленского?


В 2019 году кандидат и президенты некто Косанов тоже мог стать президентом Казахстана: - по инсайдерским сведения, он в результате ПРОТЕСТНОГО голосования набирал порядка более 40 % реальных голосов, но он чего то испугался или его ИСПУГАЛИ и второго тура ПОЧЕМУ ТО не было.

Думаю, Зеленский стал президентом только и только в результате такого же идентичного ПРОТЕСТНОГО голосования, а не из-за своих лидерских или политических качеств или же национальной принадлежности.

Вопрос уже не в этом: выбрали ну и выбрали - пусть работает; с этим уже ничего не поделаешь.

Меня восхищает Зеленский как КЛОУН, как КОМИК, или как когда то говорили в Советском Союзе - мастер оригинального РАЗГОВОРНОГО жанра.
Такую эстрадную площадку, такую аудиторию, такое внимание какое он имеет сейчас, он не будет иметь больше НИКОГДА в жизни.

И кажется ему "пофиг" где он: на сцене или в кабинете или на манеже.

Он в своей привычней, артистичной( артисты, политики - друг от друга недалеко ушли - они и там и тут всегда хотят УСПЕХА, ВНИМАНИЯ публики и ОВАЦИИ) среде, в центре внимания: он получает хайп, кайф, экстаз, он "тащится" от работы, от внимания к нему ЛИЧНО сильных мира сего и внимания ведущих телекомпании всего мира.

А, тут ещё его опытные коллеги "подогревают": - мы тебе Нобелевку дадим, давай шпарь ВОЛОДИМИР по полной.

Это его ЗВЁЗДНЫЙ час.

[Исправлено: ACROS, 25.03.2022 - 17:54]
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1893
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 14:46
#34
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Цитата:
ACROS:
Это его ЗВЁЗДНЫЙ час.

И последняя роль.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
932
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 15:38
#35
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Цитата:
Маркс:
И последняя роль

Суждено закончить эту роль, или уготовано покрыть себя несмываем....?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
932
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 15:42
#36
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Цитата:
юля елиссева:
Ничего, что Украина независимое государство и сама решает с кем ей быть вместе?

Это ничего. За нее всегда кто-то решал: литовцы, немцы, поляки, русские. И государственности ей как Казахстану - сотня лет
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
332
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 16:51
#37
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Цитата:
alex_60:
геноцид на Донбассе

Если на Донбассе был "геноцид", то что сейчас в Украине? Вы в курсе данных в разрезе времени о количестве убитых на Донбассе в ходе так называемого "геноцида"? А кто спонсировал оружием и деньгами террористов и сепаратистов на Донбассе, благодаря которым так и не останавливались военные действия с 2014 года, отвечать тоже не должны? Или это всё донбасские шахтёры делали?
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2900
Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины
Отправлено: 25.03.22 - 17:47
#38
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Цитата:
юля елиссева:
транно, почему же, если они фашисты, выбрали президентом еврея Зеленского?


А что, Президент и премьер Украины не могут быть фашистами, потому что евреи?
А во 2-ю мировую ВСЕ евреи были антифашистами?
А имя Абрама Ганцвайха, организация «Жагев» из польских евреев, сотрудничавшая с Гестапо и т.п. ни о чём не говорит?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2929
Re: Казахстан вновь воздержался при голосовании по резолюции...
Отправлено: 25.03.22 - 17:53
#39
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Цитата:
Mr_negotive:
донбасские шахтёры делали?


Всегда считал и считаю: - в каждом конфликте, виноваты ОБЕ стороны: - не бывает - кто то прав на все 100%, а кто то виноват на все 100%.

Сейчас самое главное, не НЫТЬ кто начал, а кто не начал, делали, не делали, самое главное: - ОСТАНОВИТЬ войну, убийство мирных жителей и сесть за стол переговоров.

Худой мир, лучше доброй войны.

Ни ЗАПАД ни США , никакая другая ТРЕТЬЯ сторона кровно не заинтересована: - остановить мясорубку двух братских народов, потому что им НАПЛЕВАТЬ на Украину:- им нужно ослабить и уничтожить конкурента как и в экономике,так и в политике в лице сильной России, впрочем как и сильные Китай, Индия и Бразилия им также не нужны.

И ОНИ абсолютно ничего не делают что бы усадить двух лидеров за стол переговоров, одна трескотня на словах, словоблудие, и даже наоборот: - поощряют к войне, пример тому подстрекание к дальнейшей войне Польши или безразличие Макрона в связи со своими выборами или накачивание Украины вооружением как способа ведения военного бизнеса, принёсший, по сведения СМИ, только за один месяц войны свыше 100 000 000 000 $ прибыли военным компаниям.

Украина - это "очередной" и одноразовый инструмент сильных мира сего, в лице США, для устранения своих конкурентов и укрепления своей власти и режима диктата однополярного мира в стиле НЕЗАКОННЫХ бомбардировок сербов, иракцев, ливийцев и прочих неугодных народов.
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