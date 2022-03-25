Отправлено: - 14:30

юля елиссева:

выбрали президентом еврея Зеленского?

[Исправлено: ACROS, 25.03.2022 - 17:54]

Цитата:В 2019 году кандидат и президенты некто Косанов тоже мог стать президентом Казахстана: - по инсайдерским сведения, он в результате ПРОТЕСТНОГО голосования набирал порядка более 40 % реальных голосов, но он чего то испугался или его ИСПУГАЛИ и второго тура ПОЧЕМУ ТО не было.Думаю, Зеленский стал президентом только и только в результате такого же идентичного ПРОТЕСТНОГО голосования, а не из-за своих лидерских или политических качеств или же национальной принадлежности.Вопрос уже не в этом: выбрали ну и выбрали - пусть работает; с этим уже ничего не поделаешь.Меня восхищает Зеленский как КЛОУН, как КОМИК, или как когда то говорили в Советском Союзе - мастер оригинального РАЗГОВОРНОГО жанра.Такую эстрадную площадку, такую аудиторию, такое внимание какое он имеет сейчас, он не будет иметь больше НИКОГДА в жизни.И кажется ему "пофиг" где он: на сцене или в кабинете или на манеже.Он в своей привычней, артистичной( артисты, политики - друг от друга недалеко ушли - они и там и тут всегда хотят УСПЕХА, ВНИМАНИЯ публики и ОВАЦИИ) среде, в центре внимания: он получает хайп, кайф, экстаз, он "тащится" от работы, от внимания к нему ЛИЧНО сильных мира сего и внимания ведущих телекомпании всего мира.А, тут ещё его опытные коллеги "подогревают": - мы тебе Нобелевку дадим, давай шпарь ВОЛОДИМИР по полной.Это его ЗВЁЗДНЫЙ час.