Отправлено: - 18:14

юля елиссева:

Скрепный Суперджет

Цитата:Когда то из Алма-Аты в Москву летал советский "Конкорд", а Ил-86 был самым надёжным аэрокораблём в мире.Самое главное: - виновник всех бед россиян с 1991 года, ЧУБАЙС сбежал за границу, и теперь дела у россиян пойдут только в ГОРУ: и самолётов понастроят и фуагры с вонючим и плесневелым сыром будет валом.