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≡ "Расследуем 4 дела, скоро передадим их в суд" - Начальник полиции Костанайской области прокомментирорвал предварительные итоги расследования январских протестов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43865
"Расследуем 4 дела, скоро передадим их в суд" - Начальник полиции Костанайской области прокомментирорвал предварительные итоги расследования январских протестов
Отправлено: 25.03.22 - 16:32
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Расследование протестов начала января в Костанае подходит к концу. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщил начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ. По его данным, по итогам протестов сейчас расследуются 4 уголовных дела.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24536
Re: "Расследуем 4 дела, скоро передадим их в суд" -...
Отправлено: 25.03.22 - 16:32
#1
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Это и весь - отчёт?... :-o
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2929
Re: "Расследуем 4 дела, скоро передадим их в суд" -...
Отправлено: 25.03.22 - 18:08
#2
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Цитата:
drakon:
весь - отчёт?.



А, шо вы хотели: - кофе в постель ?? Всё - кина не будя и бананов у нас немае.
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