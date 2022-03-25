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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 00:25
Цитата:
Что-то я прочел, ниче оригинального на ум не пришло. Да и занят был маленько.
Цитата:
Получается что так. Сорьки.
таноми52:
Можно сделать хитро: перекидываться друг с другом постами Во флуде (темы найдём) и к понедельнику вернём ПП.
Можно сделать хитро: перекидываться друг с другом постами Во флуде (темы найдём) и к понедельнику вернём ПП.
Что-то я прочел, ниче оригинального на ум не пришло. Да и занят был маленько.
Цитата:
таноми52:
Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Получается что так. Сорьки.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 00:27
Цитата:
Цитата:
drakon:
Украинские - закрылись Возьмите пару штук себе...
Украинские - закрылись Возьмите пару штук себе...
Цитата:
Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 09:40
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:27
Цитата:
Что ж! Вы меня, помню, изначально НЕдолюбливали.
Смирюсь!
maxsaf:
таноми52: Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Получается что так. Сорьки
таноми52: Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Получается что так. Сорьки
Что ж! Вы меня, помню, изначально НЕдолюбливали.
Смирюсь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:32
Цитата:
Спасибо, Гога, за предупреждение! Вы настоящий Пятачок, друг Винни Пуха! (шучу!)
Гога:
Не часто. Стихи как-то много поместил, помните, - удалили тогда.
Не часто. Стихи как-то много поместил, помните, - удалили тогда.
Спасибо, Гога, за предупреждение! Вы настоящий Пятачок, друг Винни Пуха! (шучу!)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:38
Один стих всё же здесь напишу (положение П обязывает )
Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут!
(Геннадий Шпаликов Ах, утону я в Западной Двине)
Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут!
(Геннадий Шпаликов Ах, утону я в Западной Двине)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:53
"ПАНАЕХАЛИ".
такое вот название.
появился бар.
атмосферный .
в Костанае.
они по всему Казахстану кстати.
сеть.
такое вот название.
появился бар.
атмосферный .
в Костанае.
они по всему Казахстану кстати.
сеть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 11:23
Цитата:
И меню небось только на русском - чтобы название оправдать))
alex_60:
"ПАНАЕХАЛИ". такое вот название.
"ПАНАЕХАЛИ". такое вот название.
И меню небось только на русском - чтобы название оправдать))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 11:25
Цитата:
Да вы себе больше накручиваете. Были разногласия, но все как-то по мелочи)
таноми52:
Что ж! Вы меня, помню, изначально НЕдолюбливали. Смирюсь!
Что ж! Вы меня, помню, изначально НЕдолюбливали. Смирюсь!
Да вы себе больше накручиваете. Были разногласия, но все как-то по мелочи)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 14:54
Скончался Владимир Вольфович Жириновский.
Политика не стало в возрасте 75 лет.
на нуркз сообщение.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 15:21]
Политика не стало в возрасте 75 лет.
на нуркз сообщение.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 15:21]
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 24532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:05
Цитата:
Враньё. Такую информацию,
нужно - проверять...
alex_60:
Политика не стало в возрасте 75 лет.
Политика не стало в возрасте 75 лет.
Враньё. Такую информацию,
нужно - проверять...
С
(Пользователи)
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- Сообщений:
- 924
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:17
Цитата:
Теперь никонов будет доносить массе свои планы и мысли царя?
alex_60:
Владимир Вольфович
Владимир Вольфович
Теперь никонов будет доносить массе свои планы и мысли царя?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:19
Цитата:
нуркз от смаша дал новость..
время было по минутам названо.
три источника подтвердили.
сразу проверил.
сейчас опровержения пошли.
посмотрим.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 15:22]
drakon:
Такую информацию, нужно - проверять..
Такую информацию, нужно - проверять..
нуркз от смаша дал новость..
время было по минутам названо.
три источника подтвердили.
сразу проверил.
сейчас опровержения пошли.
посмотрим.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 15:22]
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:22
более-менее "первые" СМИ цитируют Володина, что жив, хоть и в тяжелом состоянии. Новости о смерти появились после поста Пронюшкина, после опровержения Володина он свой пост удалил. Поэтому непонятно, дай бог жив, и увидит еще, что Америке стало туго)
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