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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 697 из 697«1...695696697
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 00:25
#10441
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Цитата:
таноми52:
Можно сделать хитро: перекидываться друг с другом постами Во флуде (темы найдём) и к понедельнику вернём ПП.

Что-то я прочел, ниче оригинального на ум не пришло. Да и занят был маленько.

Цитата:
таноми52:
Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)

Получается что так. Сорьки. :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 00:27
#10442
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Цитата:
drakon:
Украинские - закрылись Возьмите пару штук себе...

Цитата:
Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2434
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 09:40
#10443
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2898
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:27
#10444
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Цитата:
maxsaf:
таноми52: Макс, вы меня тоже игнорите? (моё предложение)
Получается что так. Сорьки


Что ж! Вы меня, помню, изначально НЕдолюбливали.
Смирюсь! :-(
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2898
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:32
#10445
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Цитата:
Гога:
Не часто. Стихи как-то много поместил, помните, - удалили тогда.


Спасибо, Гога, за предупреждение! Вы настоящий Пятачок, друг Винни Пуха! (шучу!):lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2898
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:38
#10446
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Один стих всё же здесь напишу (положение П обязывает :lol: )

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут!
(Геннадий Шпаликов Ах, утону я в Западной Двине)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16464
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 10:53
#10447
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"ПАНАЕХАЛИ".
такое вот название.
появился бар.
атмосферный .
в Костанае.
они по всему Казахстану кстати.
сеть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 11:23
#10448
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Цитата:
alex_60:
"ПАНАЕХАЛИ". такое вот название.

И меню небось только на русском - чтобы название оправдать))
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 11:25
#10449
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Цитата:
таноми52:
Что ж! Вы меня, помню, изначально НЕдолюбливали. Смирюсь!

Да вы себе больше накручиваете. Были разногласия, но все как-то по мелочи)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16464
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 14:54
#10450
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Скончался Владимир Вольфович Жириновский.
Политика не стало в возрасте 75 лет.
на нуркз сообщение.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 15:21]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:05
#10451
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Цитата:
alex_60:
Политика не стало в возрасте 75 лет.

Враньё. Такую информацию,
нужно - проверять... :-(
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
924
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:17
#10452
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Цитата:
alex_60:
Владимир Вольфович

Теперь никонов будет доносить массе свои планы и мысли царя?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16464
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:19
#10453
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Цитата:
drakon:
Такую информацию, нужно - проверять..


нуркз от смаша дал новость..
время было по минутам названо.
три источника подтвердили.
сразу проверил.
сейчас опровержения пошли.
посмотрим.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2022 - 15:22]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
437
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.03.22 - 15:22
#10454
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более-менее "первые" СМИ цитируют Володина, что жив, хоть и в тяжелом состоянии. Новости о смерти появились после поста Пронюшкина, после опровержения Володина он свой пост удалил. Поэтому непонятно, дай бог жив, и увидит еще, что Америке стало туго)
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